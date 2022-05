F1: “Checo” Pérez reina en Mónaco; Sainz, 2º

Carrera de locos. Lo que casi nadie esperaba ocurrió. La lluvia llegó a las calles del Principado y todo se complicó minutos antes de comenzar la carrera. La dirección deportiva del Gran Premio dudó, hubo retrasos y decretó varias salidas lanzadas. La FIA debería explicar algunas decisiones. Porque hubo varias durante la carrera. Leclerc y Sainz dominaron los primeros compases de la prueba, pero la mala suerte y el desatino de Ferrari se cebaron con Leclerc. Ni la estrategia ni la elección de neumáticos fue la adecuada. Mejor le fue a Sainz, que pudo lograr el triunfo, sin embargo, un problema con un piloto doblado le costó un tiempo precioso que Pérez aprovechó al máximo. Después de varias interrupciones por bandera roja, Pérez tomó el mando y empezó a gestionar el desgaste de sus neumáticos de forma magistral. Esta vez desde el muro de boxes no pudieron darle ninguna orden. Verstappen era tercero y no había más que hacer. El sábado un bandera roja le impidió marcar la “pole” y hoy en carrera no ha podido más que aprovechar el error de Ferrari con Leclerc.

Checo Pérez consigue llevarse el triunfo en Mónaco y Carlos Sainz logra un espectacular segundo puesto

Alonso no pudo hacer más de lo que hizo ayer en clasificación. Arrancó séptimo y a pesar de las dificultades y los pilotos que venían por detrás con, teóricamente, mejores coches, acabó en la misma posición.

Fernando Alonso haciendo trenecito



Fernando Alonso haciendo trenecito

Tiene problemas, pero por ahora logra mantener por detrás a Hamilton y a todos los coches que le persiguen

CLASIFICACIÓN GP MÓNACO

.1. Sergio Pérez MEX Red Bull 64 vueltas

.2. Carlos Sainz ESP Ferrari a 1.154

.3. Max Verstappen NED Red Bull a 1.491

.4. Charles Leclerc MON Ferrari a 2.922

.5. George Russell GBR Mercedes a 11.968

.6. Lando Norris GBR McLaren a 12.231

.7. Fernando Alonso ESP Alpine a 46.358

.8. Lewis Hamilton GBR Mercedes a 50.388

.9. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo a 52.525

10. Sebastian Vettel GER Aston Martin a 53.536

11. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri a 54.289

12. Esteban Ocon FRA Alpine a 55.644

13. Daniel Ricciardo AUS McLaren a 57.635

14. Lance Stroll CAN Aston Martin a 60.802

15. Nicholas Latifi CAN Williams -

16. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo -

17. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri -

18. Alexander Albon THA Williams -

19. Mick Schumacher GER Haas -

20. Kevin Magnussen DIN Haas -