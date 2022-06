Un boxeador imita a Tyson e intenta morder la oreja a un rival

El 28 de junio de 1997, durante el combate por el título mundial de los pesados de la WBA en Las Vegas, Mike Tyson mordió una oreja de su rival, Evander Holyfield, y escupió al ring el trozo que le arrancó. Sucedió durante el tercer asalto y Tyson fue descalificado. Perdió la licencia de boxeador en Nevada, que luego recuperó, y tuvo que pagar una multa equivalente al 10% de su bolsa de 30 millones de dólares. Es decir, tres millones. Holyfield cobró 35 millones por aquel combate. Casi 25 años después, el estadounidense de origen portorriqueño Edgar Berlanga protagonizó un incidente similar al intentar morder la oreja del colombiano Roamer Alexis Angulo.

Ocurrió este pasado sábado durante el séptimo asalto del combate celebrado en el Madison Square Garden. Berlanga, de 25 años, llegó invicto a esa pelea, con 16 de sus 19 triunfos logrados por KO, y terminó imponiéndose a los puntos a Angulo, de 38 años, por decisión unánime de los jueces (98-92, 99-91 y 99-91). Sin embargo, su triunfo quedó oscurecido por el incidente que protagonizó Berlanga en el séptimo asalto, cuando pareció que intentaba morder la oreja de Angulo.

Berlanga intentó morder a Angulo en el hombro izquierdo y después también en la oreja izquierda. El árbitro no sancionó a Berlanga, pero sí a Angulo por dar un puñetazo en la nuca a su rival. “Estaba lanzando codazos. Estaba a punto de hacerle un Mike Tyson”, declaró Berlanga en la conferencia de prensa posterior al combate, cuando se le preguntó sobre ese. “Seguía lanzando sus codos, y no quería que me cortaran”, añadió.

“Acabo de obtener la experiencia que necesitaba. Una vez más, mi poder sigue ahí. Lo lastimé un par de veces. No quería caer en ninguna trampa ni nada. Sabía que era un tipo duro”, continuó Berlanga, que superó a Angulo 108-79 en golpes totales y 50-12 en jabs. Fue la tercera derrota del colombiano Angulo en sus peleas por el título del peso supermediano. Perdió contra Gilberto Ramírez en 2018, ante David Benavidez en 2020 y ahora frente a Berlanga, que ganó por KO los 16 primeros combates de su carrera y se ha impuesto a los puntos en los cuatro últimos.

Posteriormente, Berlanga se disculpó por su comportamiento: “No quita la vergüenza que me he causado a mí mismo, a mi equipo, a los altos mandos y a muchos otros. Reaccioné mal y asumí toda la responsabilidad. En el futuro, seré más consciente y alentador en mi comportamiento. Una vez más, me disculpo”.