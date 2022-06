Así murió la candidatura Pirineos Barcelona - Zaragoza para los Juego de Invierno de 2030

Lo que une el deporte, que lo deshaga la política. La candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 de Cataluña y Aragón ha caído antes de tomar forma. El Comité Olímpico Español (COE) anunciará su «defunción» definitiva, después de que el Gobierno Aragonés de Javier Lambán y la Generalitat de Pere Aragonés hayan sido incapaces de llegar a un acuerdo tras un año de desconfianzas. La idea de unos Juegos de Invierno en Cataluña se viene manejando tiempo atrás, pero desde que las sedes se plantearon por territorios en lugar de por ciudades, tanto el ejecutivo de Pedro Sánchez como el COE pensaron en una candidatura más amplia para promocionar todo el Pirineo. Se la empezó a moldear en seis reuniones técnicas, que tuvieron lugar entre el 21 de diciembre de 2021, la primera; y el 22 de marzo de 2022.

En la primera, a la hora de hablar del reparto de sedes, los responsables técnicos de Aragón incidieron en que el esquí de fondo y el biatlón eran pilares para ellos, y se decide trabajar en ese sentido: esquí de fondo y biatlón en Aragón y esquí alpino y snow en Cataluña, y todos están de acuerdo. En la última reunión, los técnicos de Aragón votan a favor del acuerdo e incluso uno de ellos insiste en que «el tema técnico se había debatido en cinco minutos», en una parte de las conversaciones a la que ha tenido acceso este periódico. Quien se quejó fue Cataluña por el reparto del hielo: quería que el hockey fuera en su zona. Se salvó esa desavenencia y la votación salió.

El reparto final quedó así: esquí de fondo, biatlón, patinaje de velocidad, patinaje artístico y curling en Aragón (54 pruebas y 2.138 deportistas); y esquí alpino, free esquí, snowboard, esquí de montaña y hockey sobre hielo en Cataluña (42 pruebas, 2.520 deportistas). Tener un acuerdo sobre el reparto parecía un avance muy importante, pero fue todo lo contrario. A lo que los técnicos dijeron “sí” la política dijo “no”. Javier Lambán consideró que el reparto no era «equilibrado» y que no se «veía beneficiado todo el Pirineo aragonés». Se negaron a acudir a la primera reunión con representantes de los Gobiernos, el pasado 1 de abril, en la que tenía que ratificarse dicho reparto. Desde Cataluña consideraban que la propuesta estaba cerrada y acusan a Lambán de moverse por «intereses electorales». No querían alterar ni una coma.

Lambán presentó después una propuesta, a comienzos de abril, en la que, esta vez sí, incluía una parte del esquí alpino, considerada una de las modalidades reinas de los Juegos, también en Aragón, repartiendo el masculino y femenino, uno para cada autonomía. A las siguientes reuniones (otras cuatro, 25 de abril, 16 y 23 de mayo y 7 de junio) sí acudieron representantes del gobierno aragonés, lo hizo Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. El COE hizo modificaciones para un nuevo reparto en el que se incluían tres valles aragoneses, llevando el freestyle, programado en principio para la estación catalana de Baqueira Beret, a Cerler, a cambio de que el patinaje pasara de Zaragoza a Barcelona; y ofreciendo reasignar algunas pruebas (esquí de fondo) a Formigal, dejando el biatlón en Candanchú. Fue a principios de mayo. Sigue sin haber esquí alpino en Aragón, que se indigna con esa nueva propuesta. Ni la presión de alcaldes, empresarios, etc. del pirineo aragonés, por el beneficio en infraestructuras que podía suponer para la zona tener unos Juegos, ha hecho que Lambán cambie de idea. No hay acuerdo en ninguna de las reuniones. La última propuesta de Lambán es hacer lotes y que cada territorio vaya eligiendo.

“Conflicto político”

Se acabó la candidatura, pero no el conflicto. Poco después de la última reunión Cataluña anunció su intención de presentarse en solitario. La respuesta de Lambán fue clara: si eso sucedía iba a haber un «conflicto político y territorial». «Se han quitado la careta. En el fondo, esa fue siempre su apuesta: unos juegos de Cataluña. Yo no soy anticatalanista y quiero profundamente a Cataluña, sólo estoy en contra de quienes perjudican con sus políticas a esta Comunidad», anadió el mandatario aragonés. Desde el COE no van a aceptar una propuesta sólo catalana para 2030. Sapporo, Vancouver y Salt Lake City son las otras aspirantes y el COI ya las ha ido a visitar, a España no ha podido porque de momento no hay (y ya no habrá) un proyecto fijo. Desde el organismo internacional son conscientes de la que se ha liado y eso no ayuda en nada. Aunque al final la candidatura saliera adelante, está herida de muerte. La apuesta de Cataluña en solitario tendría que ser para 2034.

Desde el Gobierno dicen que el fracaso se debe a la “intransigencia” de la Generalitat, que no ha querido negociar una candidatura “de país” y “de igual a igual” y ERC ataca diciendo que se ha “cedido al chantaje” de “un personaje tan pintoresco” como Lamban. Y mientras, España, sin Juegos.