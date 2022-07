Las sorprendentes claves del nuevo Real Madrid de Ancelotti: Rudiger, Hazard, Asensio, el sistema...

El Real Madrid es campéon de Europa y campeón de LaLiga, así que pocas cosas va a cambiar el equipo de Ancelotti, que tiene que confirmar y mejorar el equipo que tenía. La llegada de Rudiger y el fichaje de Tchounameni le dan muchas más opciones a la hora de tomar decisiones. Y en Las Vegas, en un disputado y tenso partido que terminó ganando el Barcelona, ya se vio un par de cosas nuevas para la próxima temporada. Habrá que ver si son probaturas o son planes a largo plazo del entrenador del Real Madrid. “Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte”, decía el técnico tras el encuentro.

Rudiger en el lateral izquierdo

Todas las predicciones apuntaban a que con la llegada del alemán Rudiger, Alaba pasaría a la zona de la banda pues de los tres centrales es el que mejor se ha empleado ahí y durante más años en el Bayern. Pero no fue asi, el nuevo jugó en la banda: “Me ha gustado mucho en el lateral. No estoy loco y sé que no es su posición, pero es muy inteligente. Puede jugar en esa posición o cambiarse de sitio con Alaba”, aseguró Ancelotti, No está claro que el futbolista austriaco tenga muchas ganas de volver al carril, porque le gusta la jerarquía que da jugar de central y tampoco, por lo visto en el primer once de Ancelotti parece que el técnico quiera romper la pareja de centrales que tan bien le funcionó en la exitosa temporada pasada. No fue lo mejor del equipo y una pérdida del brasileño Militao fue fundamental para el tanto de Rapinha. El central, que durante el último curso, pasó una racha de partidos algo desconcentrado, sabe que no puede repetirlo porque se juega el puesto. Por ahora, todo sigue igual y va a ser así: “Alaba jugará de lateral izquierdo solo por necesidad. No quiero romper la pareja del año pasado”,

Mejor con el centro del campo de siempre

Ancelotti empezó con el centro del campo del futuro: Camavinga, Tchouameni y Valverde y dejó para la segunda parte a Casemiro, Kroos y Modric, que fue cuando el equipo empezó a funcionar. Los clásicos, de nuevo, van a defender su puesto como han hecho toda la vida y mucho van a tener que trabajar los jóvenes para quitárselo. Jugó con un 4-3-3, con el que no acabó la temporada pasada y se supone que mezclará jugadores jóvenes con más veteranos y que incluirá otro futbolista en esa zona cuando empiece lo serio. Pero en la primera prueba del nuevo curso no hubo matices: primero jóvenes y fuertes y después veteranos y más técnicos. Y la conclusión de Ancelotti fue definitiva: “En la segunda parte hemos manejado mejor el balón. En la primera hemos defendido bien, con un bloque bajo, pero faltaba un poco de calidad que sí se ha visto en la segunda mitad”, dijo el italiano.

El nuevo Hazard

No estuvo Benzema, que apenas ha tenido tiempo para entrenar con el equipo y de nueve, en la primera parte jugó Hazard, la gran esperanza para este curso. Ha llegado mucho más fino que otras veces, sin placa y sin dolor. Quiere empezar de cero y demostrar qué clase de futbolista es. Parece que la primera apuesta es que haga de Karim cuando este falte, porque su puesto en la banda es para Vinicius, intocable. “Hazard puede jugar en muchas posiciones y se tiene que adaptar también a la posición de falso nueve. Necesita minutos para mejorar su condición”, explicaba Ancelotti. El belga estuvo gris, como muchos de sus compañeros y es una posición, además, en la que en muchas ocasiones va a recibir de espaldas. Tiene que estar rápido para darse media vuelta y crear peligro al rival. Aunque él tiene ganas, no queda mucha paciencia en el Real Madrid.

Asensio y Ceballos

El Madrid tuvo más peligro cuando en la segunda mitad salió Asensio a jugar donde lo estaba haciendo Hazard. El delantero español tuvo la mejor ocasión del Madrid, aunque su tiro fue flojo. Está claro que tiene gol y también que es irregular. La temporada pasada, Ancelotti le quiso probar de interior, pero no terminó de funcionar. Ahora parece que puede ser delantero, si es que se queda. También la salida de Ceballos dio más hilo al equipo, porque es un centrocampista más y es muy inteligente para asociarse. Jugó 20 minutos al salir por Vinicius. Ancelotti aseguró que le parece bien que se queden, pero que irse o quedarse antes de que termine el mercado de verano depende de ellos.

Sin fichajes

Porque si se mueve el vestuario va a ser por las salidas, ya no habrá más fichajes. Ya lo dijo hace unos días Ancelotti y lo volvió a repetir tras el partido contra el Barcelona: “La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Tenemos una plantilla mejor que la temporada pasada, la intensidad de los entrenamientos ha mejorado”.