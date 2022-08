La multimillonaria oferta que rechazó Tiger Woods del Gobierno saudí para jugar el LIV Golf

El LIV Golf, la nueva liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí, ofreció entre 700 y 800 millones de dólares a Tiger Woods para intentar sumarle a su proyecto, sin poder convencer a la estrella estadounidense, según informó el CEO de la organización, el mito australiano Greg Norman. En una entrevista emitida por el programa nocturno de Tucker Carlson en la cadena “Fox” y grabada el pasado domingo durante el evento de Bedminster (Nueva Jersey), Norman admitió que el LIV presentó hace tiempo una oferta de ese calibre a Tiger Woods, al considerarle un jugador que podía cambiar los equilibrios del golf mundial. “Se habló de ese número (una oferta entre los 700 y 800 millones). Tiger cambia los equilibrios, y obviamente uno tiene que apuntar a lo mejor de lo mejor. Se pusieron en contacto con Tiger antes de que yo me convirtiera en el CEO”, dijo Greg Norman.

Tiger Woods, ganador de quince grandes en su carrera y uno de los jugadores más potentes en el mundo del golf, decidió finalmente quedarse fiel al PGA Tour y mantenerse fiel al circuito estadounidense.

En la entrevista, Norman defendió además al LIV Golf de las acusaciones recibidas por la PGA, que le tachó como una amenaza para el futuro de este deporte. “Nuestro modelo está construido al cien por cien alrededor del ecosistema del golf. No estamos tratando de destruir el PGA Tour o el European Tour. Queremos trabajar en el ecosistema del golf para demostrar que hay espacio para todos”, aseguró. Norman considera que “la PGA es un monopolio que simplemente quiere cerrarnos las puertas de cualquier manera que pueda, por lo que usarán cualquier punto de influencia que puedan para hacerlo, pero no lo harán. No nos van a cerrar las puertas porque el producto habla por sí mismo”, advirtió.

Con unos importantes alicientes económicos para sus jugadores, el LIV Golf aspira a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el circuito con base en Estados Unidos.

Tras semanas de rumores y suspicacias, el PGA Tour dio un paso al frente a mediados de mayo al negar el permiso para que los jugadores de su circuito pudieran competir en el LIV Golf Invitational Series de Londres, la primera cita del LIV Golf. Ello ocasionó medidas disciplinarias y el abandono del PGA Tour camino del LIV Golf de golfistas como el español Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood, Brooks Koepka, el mexicano Abraham Ancer o Louis Oosthuizen, entre otros. El último en sumarse al LIV fue Bubba Watson, ganador de dos Grandes, que anunció su incorporación la semana pasada.