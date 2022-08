Benzema, favorito entre los 30 nominados al Balón de Oro, ¡sin Messi!

No se sabe quién se va a llevar el Balón de Oro, aunque de los treinta nominados. Karim Benzema, del Real Madrid, es quien lidera todas las apuestas y sería una sorpresa gigantesca que no se lo dieron. Pero lo que es seguro es quien no va a conseguir el trofeo el próximo 17 de octubre: Leo Messi. El futbolista del PGS no está entre los finalistas por primera vez desde 2005. Tampoco está Neymar y del PSG sólo se ha colado Mbappé. Del Madrid, además de Karim, están Vini, Courtios, Casemiro y Modrid. También se cuenta a Rüdiger, por su temporada en el Chelsea. City y Liverpool también aportan muchos futbolistas

Nominados;

Karim Benzema, Vinicius, Courtois, Casemiro, Modric y Rüdiger (Real Madrid),

Luis Díaz, Van Dijk, Fabinho, Darwin Nuñez, Salah y Alexander-Arnold (Liverpool),

Mbappé (PSG)

Son Heung-min (Tottenham)

,Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Foden, Cancelo, De Bryune Haaland(Manchester City)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Rafael Leao, Mike Maignan (Milan)

Joshua Kimmich, Mané (Bayern de Múnich)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Harry Kane (Tottenham)

Haller (Ajax)