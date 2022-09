“Es de ser muy mierda”, el presidente del Rayo no quiere paz con los agentes de Raúl de Tomás

El Rayo Vallecano son dos mundos. Lo que ocurre en el campo, on Iraola en el banquillo y lo que sucede en el palco, donde Martín Presa no deja de protagonizar episodios, como poco, extravagantes. Así el Rayo ha ganado 2-1 al Valencia después de que la semana en el club madrileño haya estado presidida por lo sucedido en la reunión entre el presidente del club y el agente del futbolista Raúl de Tomás. Discutieron y hubo violencia, lo que no está claro, según las versiones que se han dado es quién golpeó a quién.

Martín Presa ha hablado en la Cope después de la victoria de su equipo y no tenía ninguna gana de calmar lo ánimos, el paso del tiempo no ha curado nada. “Yo no alcé la mano a nadie. Estabamos de pie muy acalorados”, ha asegurado, para contar como fue todo, según su versión. “Fue un cabezazo totalmente inesperado. Es de ser un criminal, muy cobarde y muy mierda. Porque si me lo dice, nos batimos. Yo no fui a golpear a nadie, es falso. No inicié ningún ataque””.

El equipo se mantuvo mucho más calmado y puso fin a nueve meses sin ganar en su estadio en Liga, desde el 18 de diciembre de 2021, superando al Valencia (2-1), al que venció con un gol de Isi Palazón en la primera parte y otro de Nico González en propia puerta en la segunda.

A los cuatro minutos, en una falta escorada a la izquierda, el argentino Oscar Trejo puso un centro medido raso que recogió al filo del área pequeña Isi Palazón, adelantándose a Hugo Duro, para mandar con un zurdazo el balón al fondo de las mallas.

Al Valencia le costó mucho encontrar el ritmo del partido, irreconocible en su imagen respecto a la pasada jornada, cuando arrolló al Getafe. En Vallecas, cuando empezó a sentirse a gusto fue al final de la primera parte y en esos instantes pudo empatar justo antes del descanso con una volea de Hugo Duro que se fue rozando el larguero.

El descanso pareció sentarle bien al equipo de Gattuso y nada más salir de los vestuarios trenzó una buena jugada por la derecha que terminó con un centro de Musah al corazón del área que Nico mandó por encima del travesaño.

Justo después el Rayo marcó el segundo. Fue tras un córner por el lado derecho que botó Isi Palazón y que, tras un leve toque de Oscar Trejo, llegó a Nico, que, en su intentó de despejar, mandó el balón al fondo de su portería con la pierna izquierda.

Ese segundo gol dejó muy tocado al Valencia, que no supo reaccionar para poner en aprietos al Rayo, pese a los intentos de Gattuso de dar otro aire a su ataque con la entrada de Justin Kluivert y Marcos André, que, aunque voluntariosos, se mostraron desasistidos. El Valencia sólo recortó distancias en el tiempo añadido con un gol del francés Mouctar Diakhaby de cabeza,