El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, agrede al agente de Raúl de Tomas y tiene que intervenir la policía

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, habría agresión al representante de Raúl de Tomás en la sede de la agencia de representación, según informa Cadena SER. El delantero estuvo muy cerca de fichar por el conjunto franjirrojo y el Rayo valoraba que se diese la opción en el próximo mercado de invierno. El tono del encuentro fue muy tenso. Tanto que el presidente de la entidad vallecana agredió al representante del jugador y sufre lesiones leves. Dos indicativos de la Policía tuvieron que acudir a la oficina tras recibir la llamada de varios trabajadores de la empresa.

El representante agredido está esperando los resultados de los informes médicos para denunciar al presidente del Rayo Vallecano. Por su parte, el conjunto franjirrojo no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto. Esta tensión acredita lo que se tuvo que vivir en los minutos finales del mercado de fichajes, donde Rayo y Espanyol tenían un principio de acuerdo para que el jugador volviese a Vallecas pero finalmente no se concretó. Martín Presa declaró hace unos días que el acuerdo finalmente no se cerró, pero existen rumores que lo que falló fue el papeleo final a la hora de mandarlo a LaLiga.