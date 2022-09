La intelectual trans Elizabeth Duval provoca un incendio con un desafortunado “tuit”: “Acaba con el deporte femenino”

Corren malos tiempos para la “Ley Trans” y es posible que en España quede en saco roto la norma que el Gobierno aprobó el pasado mes de junio en Consejo de Ministros, desoyendo el dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El deporte parece haber iniciado una senda revisionista respecto a las atletas transexuales. La creación de una nueva categoría, las limitaciones a la edad de transición o sencillamente su expulsión del deporte femenino ya están encima de la mesa de los organismo internacionales que rigen las diferentes competiciones. Sin embargo, el debate sigue muy abierto. En España el feminismo lleva años denunciando que la nueva norma impulsada por Irene Montero supone condenar a muerte al deporte femenino por lo que no es de extrañar que el mensaje publicado en Twitter por la intelectual trans Elizabeth Duval haya levantado ampollas.

La intelectual, tertuliana habitual de Al Rojo Vivo, publicó un mensaje con una imagen suya apoyada en un mural en el que se podía leer “Ley trans= Acaba con el deporte femenino”. Duval aparece muy sonriente junto a la pintada lo que ha sido tomado por algunos como una señal de mofa ante una realidad que preocupa a muchas atletas.

Una broma muy pesada

Desde la plataforma Contra el borrado de las Mujeres, que lleva meses luchando contra el “Juego Sucio en el Deporte” no ha tardado en responder a su mensaje acusándola de misoginia. Y tras ellos, cientos de usuarios han estallado contra Duval. “Típico de un niñato egocéntrico y consentido que piensa que se va a salir con la suya. Provocación”, “La vida de las mujeres para ti es un vacile. No tienes conciencia, no tienes nada más que egolatría” o “A ver si te enteras, no acaba con el deporte femenino, acaba con las mujeres en el deporte femenino”, son algunos de los indignados comentario que pueden leerse a su publicación.

Toma, ríete con esto. Hace 30 años era graciosísimo. Vosotros es que ni graciosos ni modernos. https://t.co/5UyHwRJkUs — The Pesetor (@ThePesetor) September 12, 2022

Tras ver las dimensiones del incendio, la propia Liz Duval se encargaba de aclarar que se trataba de un simple broma pero fue casi peor. “La ironía se despliega para causas nobles y la mejora de la sociedad en su conjunto, no para mofarse del esfuerzo de unas pocas, si te dedicaras al deporte femenino no creo que vieras el sarcasmo por ningún lado” o “Vacilando con esta realidad... tu humor es el propio del sexo que no entiende estas cosas”, continuaron los internautas visiblemente enfadados.

Si pero la ironia se despliega para causas nobles y la mejora de la sociedad en su conjunto, no para mofarse del esfuerzo de unas pocas, si te dedicaras al deporte femenino no creo que vieras el sarcasmo por ningún lado — Ixagom (@laisagom) September 12, 2022

Desde el feminismo lamentan que se insulte a las mujeres con un asunto tan controvertido como el de la inclusión de atletas trans en las categorías femeninas. El debate sigue abierto.