Así afecta la movilización parcial de Putin a los deportistas rusos: ¿Irán a la guerra?

El presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó la propuesta del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de RF de realizar una movilización parcial en el país y firmó el decreto correspondiente. La movilización ya ha comenzado en la mayoría de las regiones. Serán convocados en total unos 300.000 reservistas de entre ciudadanos que tengan especialidades técnico-militares importantes para el ejército. Se formarán listas de convocatoria específicas a nivel local pero ¿Cómo afecta al mundo del deporte?. El medio ruso Sport-Express intenta arrojar un poco de luz sobre las dudas surgidas sobre el conjunto de los deportistas.

“Serán convocados unos 300.000 reservistas de entre ciudadanos que tengan especialidades técnico-militares importantes para el ejército. Se formarán listas de convocatoria específicas a nivel local, y a los políticos todavía les resulta difícil decir cuánto afectará esto a nuestro deporte”, cuenta el medio ruso, que sin embargo da algunas pistas sobre quiénes podrían ser convocados en esta movilización. “Si los atletas son soldados u oficiales de la reserva, hasta los 35 años pueden teóricamente ser convocados como parte de la movilización parcial. Los contratos con clubes deportivos profesionales no lo impiden”.

Por el contrario, es poco probable que los deportistas profesionales que se someten regularmente a exámenes médicos exhaustivos sean declarados no aptos para el servicio militar por motivos de salud. Otra pregunta es si las especialidades necesarias aparecen en las tarjetas militares de los atletas sujetos al servicio militar obligatorio. También está previsto llamar a personas con “experiencia de combate” (aparentemente, se refieren a operaciones en el norte del Cáucaso y Siria). Es poco probable que haya muchos candidatos de este tipo entre los atletas pero la evasión de reclutamiento después de recibir una citación es un delito penal.

¿Serán convocados estudiantes de universidades deportivas?

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la movilización parcial no se aplica a los estudiantes de tiempo completo. Es decir, no convocarán a aquellos deportistas que estudien oficialmente y no estén en universidades especializadas. Los graduados de los departamentos militares pueden ser convocados si sus especialidades de registro militar tienen demanda en una situación determinada.

¿Cuáles son los motivos para denegar un recurso por motivos de salud?

Tradicionalmente, las personas infectadas por el VIH, las personas con discapacidad, las personas con cáncer y otras enfermedades graves y las personas con discapacidad mental no son reclutadas en el ejército. Es poco probable que las lesiones deportivas sirvan como motivo para negarse a coger las armas, a menos, por supuesto, que impidan que una persona camine o corra normalmente.

¿Podrán los deportistas cruzar libremente la frontera tras el anuncio de movilización?

Naturalmente, todos los reclutas potenciales ahora serán controlados de manera exhaustiva por los guardias fronterizos cuando salgan del país. Sin embargo, los atletas asisten solos a las competencias internacionales en contadas ocasiones. Suelen ir en equipos o acompañados por un gerente o administrador. En este caso, puede encargarse de un documento de la oficina de registro y alistamiento militar o del Ministerio de Defensa por adelantado, que eliminará todos los problemas del servicio fronterizo. Ahora hay muy pocas competiciones en el extranjero por lo que cualquier viaje será especialmente controlado.

El batallón de atletas de Putin

Los atletas de Putin en la Duma FOTO: Archivo/ Instagram La Razon

El presidente ruso es un loco de los deportes y además es muy consciente de su papel propagandístico que tiene a nivel mundial por lo que no ha dudado en utilizar a grandes deportistas de su país para afianzarse en el poder. Putin ‘invitó’ a varios deportistas a su baño de masas en Moscú el pasado mes de mayo, en el mitin realizado en el estadio Luzhniki y más de 20 parlamentarios de su gabinete actual han sido atletas. Un dos veces campeón de tenis ganador de Grand Slam, Marat Safin, está en esta lista pero ahí muchos más. En su gabinete actual hay 22 diputados que fueron deportistas. Luchadores, jugadores de hockey sobre hielo -muchos de los cuales han ganado medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno- y también corredores o boxeadores.

Estos son los diputados de Putin que han sido deportistas: