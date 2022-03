Mientras la invasión rusa de Ucrania sigue haciendo estragos entre la población civil y el mundo vive pendiente de un solo solo hombre: Vladímir Putin, los rumores y polémicas en torno a su figura aumentan. La guerra en Ucrania ha provocado una crisis de refugiados sin precedentes pero el mandatario ruso se ha encargado de buscar un lugar seguro a su amante y a su hijos a miles de kilómetros de Moscú.

Alina Kabaeva, de 38 años es una leyenda en Rusia. Campeona olímpica en 2004, es una de las deportistas más condecoradas en la historia de la gimnasia rítmica. Años después de su oro, la excampeona mundial acaparaba los focos y se convertía en el objetivo más codiciado de los paparazzi rusos. Pero, esta vez nada tenía que ver con sus logros deportivos sino con la relación sentimental que mantiene con Vladímir Putin, de 69 años, y que nunca ha sido confirmada oficialmente. De hecho, en 2008, el periódico ruso Moskovsky Korrespondent publicó una historia que informaba que Putin se había divorciado de su esposa y estaba dispuesto a casarse con Kabaeva, historia que fue negada por el Kremlin y que le costó el cierre al periódico.

Cuatro hijos en común

Según desvelaron medios internacionales, en 2012, un año antes de que Vladímir Putin anunciara su divorcio con Lyudmila Putina tras tres décadas juntos, Alina habría dado a luz a otro supuesto segundo hijo, una niña de la que tampoco se tiene confirmación oficial. En 2018, el diario británico ‘The Sun’ publicaba un artículo advirtiendo de la desaparición de la campeona olímpica y desvelando que los rumores señalaban a un nuevo embarazo, esta vez gemelar. En abril de 2019, algunas fuentes apuntaron al nacimiento de estos niños, en una clínica de Moscú, donde se cerró una planta entera para acomodar a Alina. Desde entonces poco se sabe de ella y jamás han aparecido en público aunque en Rusia la relación es un secreto a voces.

Putin, que tiene otras dos hijas adultas, María, de 36 años, y Katerina, de 35, de su primer matrimonio con la ex azafata Lyudmila Shkrebneva, ha luchado mucho para proteger a sus hijos de los medios. Casi nunca habla públicamente de ellos, lo que genera confusión sobre cuántos hijos tiene en realidad.

Ahora con la invasión de Ucrania, la gimnasta ha vuelto a ser objeto de todo tipo de rumores y especulaciones ya que según apuntan varios medios internacionales -entre ellos de New York Post- el mandatario ruso se habría encargado de buscarle un escondite secreto en Suiza.

Un escondite fuertemente protegido

“Mientras Putin lleva a cabo su asalto a Ucrania, atacando a ciudadanos inocentes y provocando una crisis de refugiados sin precedentes, su familia se encuentra escondida en un chalet muy privado y muy seguro en algún lugar de Suiza, al menos por ahora”, confirmó una fuente cercana a la ex gimnasta al medio Page Six. Según esta misma fuente, Kabaeva, tiene cuatro hijos con el líder ruso: dos hijas gemelas de 7 años, que nacieron cerca de Lugano, Suiza, en febrero de 2015. Y otros dos hijos. “Alina tiene dos niños pequeños y dos niñas gemelas con Putin que nacieron en Suiza. Todos los niños tienen pasaportes suizos, y me imagino que ella también”. afirmó.

Una leyenda en su país

Alina debutó internacionalmente en 1996. En 1998, a los 15 años de edad, tuvo una sorprendente victoria en los Campeonatos de Europa, celebrados en Portugal, siendo la más joven de un equipo con reputadas estrellas como Amina Zaripova. En 1999 fue campeona europea por segundo año consecutivo, y obtuvo el título mundial en Osaka, Japón. Acabó ganando cinco campeonatos europeos y otro título mundial en 2003 en Budapest, Hungría.

En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en su segunda intervención se le cayó el aro y tuvo que salir a buscarlo fuera del área de ejercicios. Acabó con medalla de bronce con una puntuación final de 39.466 (cuerda 9.925, aro 9.641, pelota 9.950, cinta 9.950). En los Goodwill Games de 2001, celebrados en Brisbane, Australia, ganó el oro en pelota, mazas y cuerda, y la plata en el concurso individual y aro. Sin embargo su triunfo quedó empañado. Alina y su compañera de equipo, Irina Cháshchina dieron positivo en un diurético prohibido (furosemida) y les quitaron las medallas.

En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó el oro. En octubre de ese mismo año, Alina anunció su retirada del deporte y desde 2005 es miembro de la Cámara Pública de Rusia. El resto es leyenda... O no.