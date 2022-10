Pérez gana el Gran Premio de Singapur y el título de Verstappen tendrá que esperar

La segunda corona de Max Verstappen tendrá que esperar, al menos, una semana. La primera bola de partido para obtener el título de 2022 no se le dio bien en el circuito de Singapur. Arrancó desde atrás y hoy la remontada no fue tan clara como en otras ocasiones. Además, cometió varios errores de conducción que le impidieron escalar más posiciones. A pesar de la lluvia inicial y varias neutralizaciones el vigente campeón no pudo hacer más. Porque la carrera empezó con retraso debido a una tromba de agua que cayó en el circuito minutos antes de arrancar el Gran Premio. Provocó un retraso de una hora y muchas alternativas a la hora de decidir los neumáticos cuando las dudas fueron serias entre seco o mojado, entre blandos o intermedios.

Leclerc, que salía en “pole”, perdió esta posición en la salida frente a Pérez, que no desaprovechó la oportunidad una vez que su jefe de filas, Verstappen, estaba detrás. El mexicano aguantó la presión, no tuvo fallos y en los momentos claves de la carrera respondió muy bien. Leclerc le atacó todo lo que pudo, pero no pudo hacer más. Ahora está bajo la amenaza de una sanción de 10 segundos por no respetar el procedimiento del coche de seguridad a la hora de dar distancia con sus rivales, aunque no parece probable que pierda el Gran Premio por esto. La tercera plaza fue para Carlos Sainz, que en ningún momento estuvo en condiciones de ganar, ni siquiera de luchar por el segundo puesto. Sumó puntos para el equipo e hizo un buen trabajo, aunque insuficiente para Ferrari.

Tampoco estuvo muy afortunado Lewis Hamilton, que increíblemente, también tuvo varios fallos de conducción y condenó su carrera. Acabo noveno. Por su parte, Fernando Alonso, del que se esperaba mucho después de arrancar desde la quinta plaza, tuvo que abandonar en el ecuador de la prueba con un fallo de motor. El otro Alpine, el de Ocon, también tuvo que decir adiós por un problema técnico. No fue el mejor fin de semana del equipo galo.

Las condiciones de la pista, entre seco y mojado, no fueron fáciles y la incertidumbre se mantuvo hasta el final. La F1 no descansa y el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Japón, el escenario perfecto para que Honda, suministrador de motores de Red Bull, se convierta en campeón con Max Verstappen.