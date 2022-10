El ajedrez parece haberse vuelto loco y a Hans Niemann parecen perseguirle todo tipo de situaciones surrealistas. El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez sigue generando un gran debate y todas las miradas apuntan a Hans Niemmans que parece envuelto en un espiral cada vez más caótica. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que tras el conflicto Carlsen contra Niemann lo ha conseguido.

Al inicio del Campeonato de Estados Unidos, horas después de que Chess.com publicara un demoledor informe en el que le acusaba de realizar más de 100 trampas, el ajedrecista -que defiende su inocencia a capa y espada- no pudo evitar ser sometido a un minucioso escanéo jamás visto antes en el ajedrez.

El gran maestro de ajedrez pasó un examen de seguridad particularmente minucioso antes del torneo tras las sospechas que aún se ciernen sobre él de haber hecho trampas en el torneo en St. Louis para vencer a Magnus Carlsen y la posterior hipótesis de que el engaño fue posible gracias a un vibrador anal que realizaba movimientos codificados.

El control de seguridad de Niemann en el primer día del Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos incluyó una solicitud muy atípica en este tipo de controles de que se diera la vuelta. Este hecho incluso provocó que la gran maestra Irina Krush mostrara su sorpresa y cierto estupor mientras esperaba en la fila detrás de Niemann y ver como el escáner pasaba una y otra vez sobre su trasero.

Chess player Hans Niemann, accused of cheating by using vibrating anal beads, receives full body scan before match. pic.twitter.com/VHlcms2NgQ — Mike Sington (@MikeSington) October 6, 2022

Pero por si esta escena no fue suficientemente llamativa, el maestro estadounidense ha vivido un episodio increíble en su partida contra Samuel Sevian. Niemann obtuvo su tercera victoria consecutiva en el Campeonato de Ajedrez de los Estados Unidos después de derrotar a Samuel Sevian en la ronda 12. Logró anotar en un final emocionante cuando Sevian perdió sus oportunidades de lograr un empate. De repente, las cámaras captaron una situación interesante e inusual que mostraba a los jugadores comunicándose durante el juego. Sevian tomó el Rey de Nimeann del tablero y parecía que estaba tratando de arreglar la corona del Rey tras habérsela arrancado. Niemann protestó y pidió que le devolvieran su Rey “decapitado”.

Sam Sevian Picks up Hans Niemann's King and.... Breaks it? What? pic.twitter.com/NYEp6BenbE — Braden (@Braden_Laughlin) October 18, 2022

En la entrevista posterior al juego, Niemann explicó que fue un malentendido entre los jugadores. “El pin del Rey se cayó, así que recogió, pero estaba un poco molesto porque estaba en mi turno”.

El ajedrez se ha convertido últimamente en algo surrealista. Lo del Sevian-Niemann de hoy ya es demasiado.pic.twitter.com/neWI7tDWOI — Soldatleta (@soldatleta) October 18, 2022

Reveló que Samuel quería pegar la pieza, pero el juego continuó tan pronto como volvió a colocar al Rey en el tablero.

Hablando sobre su torneo, Hans agregó que es extremadamente difícil jugar bajo la presión que sintió desde el comienzo del evento: “Como dije durante la Copa Sinquefield, jugar ajedrez en condiciones únicas o condiciones inestables es extremadamente difícil. Pero creo que después de perder tres juegos como un idiota, me di cuenta de que no iba a ganar el torneo, así que me relajé un poco. Y también me di cuenta de que realmente odio perder tanto. Me mantiene despierto por la noche, y quería dormir. Así que decidí jugar mejor al ajedrez. Y tampoco quiero darle a nadie la satisfacción de verme perder”.