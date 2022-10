El plan de Ancelotti para el Real Madrid-Girona sin Benzema

El Real Madrid juega contra el Girona este domingo y Ancelotti tiene que dar vueltas al equipo titular porque le faltan, de repente, delanteros: son baja Benzema (“se entrenó ayer y no se encontraba cómodo. Debemos tener en cuenta sus sensaciones. El aspecto clínico es positivo, pero no está al 100%”, ha asegurado Ancelotti de su delantero) y también está indispuesto Rodrygo, que está por ver si va a jugar. Mientrals el uruguayo Fede Valverde fue la novedad en el último entrenamiento. El uruguayo hablócon Carlo Ancelotti con Fede Valverde. El técnico preguntó a su jugador por sus sensaciones y la sonrisa del centrocampista invita a pensar en que podrá regresar ante el Girona.

Fede recibió un fuerte golpe en el muslo derecho ante el Sevilla en los últimos compases del partido y no viajó a Alemania para el encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones. Inició el entrenamiento con normalidad y se probará en los partidos en reducidas dimensiones que realizan a puerta cerrada, para tomar una decisión final. Pero por las bajas van a obligar que juegue. Otra opción es Camavinga: “Marca más la diferencia cuando los partidos están más abiertos que cuando están cerrados. No es su culpa. Es un fútbol distinto, se muestra menos sin espacios. Su calidad física marca la diferencia cuando hay espacios”, ha contado el entrenador italiano, que en la conferencia de Prensa también ha hablado de Valverde: “Es de los mejores medios del mundo ahora, seguro. Es algo nuevo, un jugador que muestra su calidad así, una sorpresa para todos. Un medio así de completo”.

Mientras, el centrocampista croata Luka Modric repitió presencia con el resto de sus compañeros, así como Dani Ceballos y Mariano Díaz, a disposición de Ancelotti como posibles novedades en la convocatoria. La incógnita es saber si Ancelotti va a forzar al brasileño para que haga de nueve y jugar con Asensio, que se está ganando minutos. O sí prefiere no forzar a Rodrygo y darle minutos a Hazard, que hasta ahora está siendo una de las últimas opciones del italiano. Ha descartado fichar en invierno un delantero u otro jugador. En el Girona juega Reinier: ““Tiene calidad, hizo la pretemporada con nosotros. Es un box to box. Hasta ahora no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de mostrarlo antes y otros después, es cosa de carácter. Hay muchos ejemplos de jugadores que dan su mejor versión a los 30 o a los 28. Tiene calidad”.