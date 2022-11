Desafío Laureus: Un astronauta y cuatro estrellas del deporte recorrerán 100 kilómetros de desierto con fines benéficos

«Estar de pie durante 11 o 12 horas al día, caminando por la arena con el calor y sin tener el lujo de volver a tu casa o al hotel y tomar una buena ducha caliente, será duro, pero estoy realmente emocionado. Va a ser un reto para todos nosotros, pero vamos a salir con un propósito claro», explica Chris Hoy. Para un ciclista especializado en la velocidad de la pista será difícil completar esa aventura tan alejada de la que fue su actividad habitual durante tantos años, pero el objetivo merece la pena.

El británico Hoy, seis veces campeón olímpico de velocidad en pista, es uno de los embajadores del Desafío Laureus. Pero no está solo en esta iniciativa. Junto a él estarán un capitán de la selección australiana de cricket ganadora de la Copa del Mundo, un ganador de la Copa del Mundo de Rugby, una alpinista que ha batido múltiples récords y un astronauta de la NASA con cuatro décadas de experiencia, que han llegado a Dubái para liderar el Desafío Laureus. Chris Hoy, Steve Waugh, Bryan Habana, Annabelle Bond y Steve Lindsey son los embajadores de este Laureus Challenge 2022 presentado por Sierra Space y liderarán un grupo de 100 personas dispuestas a recaudar fondos con una aventura a lo largo de 100 km de terreno muy variado en los Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo es recaudar fondos para apoyar el trabajo de los programas de Laureus en todo el mundo. Solo en 2021, Laureus apoyó más de 275 programas en más de 50 países y territorios, lo que tuvo un impacto positivo en las vidas de más de 250.000 jóvenes. El Desafío comienza en la Reserva de Conservación del Desierto de Dubái antes de subir a las montañas de Hatta y cruzar los pintorescos wadis, como se conocen allí los valles, del Emirato de Sharjah. Para esta aventura, la Fundación Laureus cuenta con el apoyo de Sierra Space, la principal empresa espacial de carácter comercial. El Desafío incluirá campamentos bajo los espectaculares cielos nocturnos del desierto que ofrecerán a los protagonistas de este reto una perspectiva única de las estrellas.

«Es increíble estar aquí en los Emiratos Árabes Unidos con estas personas inspiradoras que comparten una creencia común en Laureus y en el impacto que el deporte puede tener. Luego todos pisaremos la arena y saldremos de nuestra zona de confort. Caminaremos 100 kilómetro, forjaremos relaciones que durarán toda la vida y pondremos nuestro granito de arena para ayudar a demostrar que el deporte puede tener el poder de cambiar el mundo», asegura Annabelle Bond, experimentada aventurera que hizo historia al convertirse en la mujer más rápida en escalar las Siete Cumbres más altas del mundo en 2003.

Steve Lindsey tiene más de 40 años de experiencia como astronauta de la NASA y es ahora director de tecnología y vicepresidente senior de programas avanzados de Sierra Space y se muestra encantado con el Desafío en los Emiratos. «La próxima gran revolución industrial se está produciendo en el espacio, a sólo 250 millas por encima de nuestras cabezas, y Sierra Space desea dar la capacidad a la próxima generación de jóvenes audaces, valientes y con talento de impulsar esta floreciente Era Orbital», afirma. «El Desafío Laureus de este año sentará las bases para ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos de todo el mundo a acceder a una educación y a encontrar vías de empleo significativas mientras construimos plataformas en el espacio para beneficiar la vida en la Tierra», asegura Lindsay.

Para Bryan Habana este no será su primer Desafío. Este miembro de la Academia Laureus, reconocido como una de las grandes estrellas de la historia del rugby, estaba recién retirado cuando emprendió el Desafío 2019 a través de las montañas Drakensberg en su Sudáfrica natal. «No tenía ni idea del profundo impacto que tendrían esos cuatro días en mí, ni de los increíbles vínculos y amistades que se formarían», dice. «Se trata de mostrar lo que significa Laureus Sport for Good y de lograr un impacto muy importante a través del deporte», añade.

A Habana se le unió en Dubái Steve Waugh, el capitán australiano ganador de la Copa del Mundo de críquet. Como miembro de la Academia Laureus, Waugh está al tanto de los programas que apoyará cuando emprenda un viaje único en su vida. «Laureus Sport for Good apoya programas en más de 50 países de todo el mundo. He estado en varios de ellos y sé el impacto que estos programas tienen en la vida de los jóvenes. Eso es muy importante cuando contribuyes con una organización benéfica: saber lo que haces y para quién lo haces. Y a mí sólo me supone tener algunas ampollas y los músculos un poco doloridos», comenta.