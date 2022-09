El mensaje de Shevchenko que Lewandowski llevará a Qatar

Robert Lewandowski y Andriy Shevchenko participaron hace diez años en la Eurocopa de 2012 liderando a sus selecciones que ejercían como anfitrionas. El polaco ya tenía una importante carrera detrás, pero todavía le quedaba mucho por recorrer. El ucraniano apuraba los últimos momentos de su carrera profesional con el brazalete de capitán de la selección de su país.

Ese brazalete lo portará Robert Lewandowski en Qatar después del encuentro celebrado en Varsovia en el que Shevchenko, embajador de la Fundación Laureus hizo entrega al polaco de ese distintivo con el encargo de que lo lleve en el Mundial para que la causa ucraniana también esté presente. «Llevaré los colores de Ucrania al Mundial. Como jugador y como hombre, apoyo la paz y creo que estos gestos simbólicos son importantes», dice el delantero del Barcelona.

«Para mí, el brazalete de capitán es un símbolo de liderazgo, fuerza y pasión por tu país. Quiero pasarle este brazalete a Robert para agradecerle su apoyo, su voz y su plataforma para apoyar a mi país y pedir la paz», explicó Shevchenko.

«Creo que como deportistas debemos utilizar el poder del deporte para el bien. Voy a llevar el brazalete de Andriy al Mundial de noviembre como recordatorio de que el pueblo ucraniano no está solo y no está olvidado. Significa mucho para mí estar aquí con Andriy, un futbolista y un hombre que ha utilizado su voz y su plataforma para influir en un cambio positivo» fue la respuesta de Lewandowski.

«Cuando era capitán de Ucrania, el brazalete lo significaba todo para mí. Tanto si jugaba en mi club en Italia como en Inglaterra, siempre me conectaba con Ucrania», explica Shevchenko. Una conexión que ha vuelto a sentir en los últimos meses. «Desde que empezó la guerra, he podido volver a representar a mi país y he visto a deportistas de todo el mundo utilizar su plataforma para apoyar a las víctimas de la invasión de Ucrania. Quiero dar las gracias a Robert Lewandowski por este acto de solidaridad y por todo su trabajo en nombre de mi país, y también agradezco a todo el mundo del deporte su respuesta a esta crisis. Lo que he visto es la prueba de que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo», asegura.

Shevchenko ha estado en Varsovia visitando proyectos que utilizan el fútbol para apoyar a los niños refugiados. «Hay una relación especial entre Ucrania y Polonia. He visitado proyectos de refugiados aquí a través de mi trabajo con Laureus Sport for Good y la humanidad de Robert Lewandowski se puede ver en todo el país», reconoce.

Robert Lewandowski fue uno de los primeros deportistas en mostrar su apoyo a la población ucraniana después de la invasión. Como capitán de Polonia presionó para que su selección no jugara contra Rusia en la repesca para el Mundial. Y en su primer partido con el Bayern de Múnich, en el que ejerció como capitán, saltó al campo con un brazalete ucraniano. Un brazalete que volverá a lucir en París.