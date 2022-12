Tres españolas, en busca de la victoria en el Dakar

Tres pilotos españolas estarán en menos de una semana en la salida del Dakar con posibilidades de hacer un magnífico papel e incluso luchar por la victoria en sus respectivas categorías. La burgalesa Cristina Gutiérrez en un “Side by Side”; la madrileña Sandra Gómez en moto y la catalana Laia Sanz, con uno de los buggy del equipo Astara, son las tres candidatas españolas.

La 45ª edición del Rally Dakar está a la vuelta de la esquina, en plena cuenta atrás para que los más de 360 vehículos en competición arranquen sus motores tanto en categoría oficial como en la de Clásicos de regularidad, cada vez con más inscritos y que tendrá una fuerte presencia española.

Tras el podio del año pasado, Cristina Gutiérrez ha pasado a formar parte del potente equipo Red Bull Off Road, que este año ha cambiado de montura. Los OT3 desarrollados por Overdrive han sido sustituidos por los “Side by Side” de los americanos Can-Am que el año pasado consiguieron el doblete tanto en la categoría T3 de prototipos ligeros como en T4, con SSV de serie modificados. Cristina, junto a Seth Quintero, Mitch Guthrie y Austin Jones, además del mítico Chaleco López, serán la referencia del rallye en sus diferentes categorías. Y contará asimismo con el lituano Rokas Baciuska en la categoría T-4, que ira acompañado por el español Oriol Mena. Ellos parten en principio como favoritos frente a otra pareja española formada por Gerard Farrés y Diego Ortega.

A los mandos de una moto, este año una Rieju, estará la madrileña Sandra Gómez con el patrocinio de los laboratorios Cres. “Mi principal objetivo en mi debut en el Dakar 2022 era terminar. En mi segunda participación sigue siendo el mismo, además de intentar estar lo más adelante posible en la clasificación femenina, pero primero tengo que ir día a día y paso a paso”, comenta la de Cercedilla que lleva conduciendo motos desde los tres años y cuenta con un envidiable palmarés con títulos españoles y europeos de “off road”.

La mas popular de las participantes españolas es Laia Sanz, que aborda su décimo tercera participación en el Dakar, la segunda sobre cuatro ruedas y estará acompañada por el italiano Maurizio Gerini como copiloto. Atrás quedan once ediciones terminadas consecutivamente en motos y una en coches –cifras que ningún otro piloto ha superado en España y muy pocos a nivel mundial–. Por delante, quince jornadas de competición –incluida una prólogo– con un total de 8.549 kilómetros, de los que 4.706 serán cronometrados, para cruzar Arabia Saudí de mar a mar. Su principal objetivo es superar el resultado del año anterior, en el que terminó en el puesto vigésimo tercero como mejor piloto debutante y la primera mujer de la clasificación.

Tras acabar tercera en la competición de Extreme E junto a Carlos Sainz, Laia explica que afronta “este Dakar con mucha más tranquilidad. La experiencia tanto del Dakar como estos dos últimos años en la Extreme E, donde las carreras son muy intensas y te tienes que adaptar muy rápido, me hacen estar mucho más calmada. Estoy contenta de esta evolución que he tenido. Creo que he hecho una mejora muy grande y espero aprovecharla. Además, tanto Maurizio como yo, éramos nuevos el año pasado y ahora tenemos un poco más de experiencia”.

En este segundo asalto en coches, la catalana pilotará un buggy 4x2 7.0 V8 del constructor sudafricano Century y preparado por el equipo de competición de Astara. “Es un vehículo muy competitivo. Hemos hecho un paso adelante en cuanto a prestaciones al pasar de rueda pequeña a rueda grande, y eso nos permitirá llevar un poco más de ritmo. Es verdad que es tracción trasera, y eso, habiendo hecho pocos kilómetros, creo que en alguna situación nos va a complicar un poco la vida, sobre todo en las dunas”, comenta.

El Dakar comienza el 31 de diciembre con un prólogo y terminará el 15 de enero. Se espera que sea una edición más complicada que la de 2022, con dos jornadas más de competición y más kilómetros, pero, sobre todo, con una temible travesía de cuatro días en el Empty Quarter, una región desértica que será clave en la competición. “Creo que será un Dakar más duro, como tiene que ser. A mí me gusta que sea así, no ser tan al esprint como los últimos años”, asegura Laia.