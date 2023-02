En febrero de 2022 comenzó el conflicto bélico con la invasión de Rusia a Ucrania y ya son 220 atletas y entrenadores ucranianos los que fallecieron por prestar servicio para defender a su país. Vadym Huttsait, ministro de Deportes y ex campeón olímpico, afirmó a Reuters que ya son al menos 220 personas vinculadas al deportes del país las que han fallecido en la guerra y más de 340 instalaciones deportivas que han quedado destrozadas.

“Es algo inaceptable para nosotros. Es imposible para nosotros en un momento en el que se está librando una guerra a gran escala, cuando nuestros deportistas, nuestros soldados están defendiendo nuestra patria, nuestra tierra, defendiendo sus hogares, sus familias, sus padres”, afirmó el ministro. Uno de los últimos fallecimientos fue el de Volodymyr Androschuk. Este atleta de 20 años era toda una promesa en decatlón, pero perdió la vida cerca de Bakhmut. Lo mismo sucedió con Dmytro Sharpar, quien lograse el décimo puesto en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2016 en pareja.

Los primeros deportistas ucranianos que fallecieron tras los ataques rusos fueron: Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, y el biatleta Yevhen Malyshev. Después de los seis meses de la invasión rusa, el número de víctimas ascendió a 133 atletas y entrenadores. “Cuando perdemos a tanta gente, a tantos deportistas, las vidas de los ucranianos son más importantes para nosotros que cualquier medalla en competiciones internacionales. Nuestra posición no ha cambiado: mientras la guerra continúe en Ucrania, los deportistas rusos y bielorrusos no deberían participar en las competiciones internacionales. Si no somos escuchados, no descarto la posibilidad de que boicoteemos y rechacemos participar en los Juegos Olímpicos”, añadió. La organización del Open de Australia tomó medidas después de que un aficionado colocara una bandera rusa en un arbusto cercano a la pista donde estaban jugando Kamila y la ucraniana Kateryna.