Lío monumental en el Open de Australia: Ucrania condena a Rusia por exhibir su bandera en un partido

El embajador ucraniano en Australia, Vasyl Myroshnychenko, condenó la exhibición pública de la bandera rusa en el partido entre Kamila y Kateryna. “Hago un llamado a Tennis Australia para que haga cumplir de inmediato su política de ‘bandera neutral’”, afirmó. La ucraniana ganó el partido por 7-5, 6-7 (8/10), 6-1 y se enfrentará en segunda ronda a la estadounidense Caty McNally.

El momento en el que se produce la polémica

“Eso es vergonzoso, echarlos y vetarlos de por vida. Como australiano, estoy profundamente avergonzado por esto. Qué demonios. La mejor de las suertes para Kateryna. Nuestra política inicial era que los aficionados podían traerlas, pero no usarlas para causar interrupciones. Ayer tuvimos un incidente en el que se colocó una bandera en la cancha. La prohibición es efectiva de inmediato. Seguiremos trabajando con los jugadores y nuestros aficionados para garantizar el mejor entorno posible para disfrutar del tenis”, manifestó.

La tenista ucraniana Baindl fue tajante nada más acabar el partido: “No he cambiado mi forma de pensar sobre la guerra y lo que está pasando en el circuito. No es suficiente con que digan que no quieren la guerra, nosotros tampoco. El que hable claro, tiene derecho a estar aquí, pero quien no lo haga… no creo que sea humano”.

La federación de tenis de Australia prohibió las banderas rusas y bielorrusas en el recinto del Abierto de Australia.

