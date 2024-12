Los 25 millones de razones de Red Bull para prescindir de "Checo" Pérez

La temporada de F-1 terminó hace poco un par de semanas, pero el entorno del campeonato no se detiene. "Checo" Pérez, piloto de Red Bull, fue despedido por la escudería tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que vencía a finales de 2026. El mexicano recibirá una importante suma de dinero, cercana a los 10 millones de euros, y de esta manera pone fin a su trayectoria en la Fórmula Uno.. aunque muchos lo consideran favorito para ocupar uno de los asientos de la escudería Cadillac a partir de 2026.

¿Por qué Red Bull prescinde de Pérez y le sustituye por Lawson? Desde el pasado año, el rendimiento del mexicano fue irregular. Algo que se ha agravado este curso con actuaciones impropias del piloto. Mientras su compañero Verstappen, con el mismo coche, se proclamaba campeón del mundo, Pérez cometía errores, sufría accidentes y complicaba mucho sus resultados con clasificaciones muy pobres que en muchos casos incluían no pasar de la Q1. El mexicano no ha querido excusarse, pero es público que el coche de 2024 de Red Bull no se adaptó a su estilo de conducción, mientras que Max sí lo hizo. También está la teoría de que hicieron el coche para el neerlandés, cosa que resulta complicada. La no adaptación al monoplaza derivó en numerosos accidentes durante la temporada por querer explorar los límites que no encontraba. La propia Red Bull hizo pública una cifra estimada en cinco millones de euros, que es lo que ha venido a costar todas las reparaciones del coche.

Los malos resultados de Pérez han hecho que la escudería no sumara más puntos y eso le hizo caer en el Mundial de Constructores. Le pasaron McLaren y Ferrari y esa falta de puntos por parte de Pérez ha provocado que la estructura austriaca, con base en Milton Keynes (Inglaterra), deje de ingresar del orden de 14 millones de euros. Max Verstappen acabó la temporada con 437 puntos mientras que Pérez lo hizo con 152. Una diferencia difícil de justificar cuando conduces el mismo monoplaza y cuentas con prácticamente las mismas armas.

Conociendo la forma de actuar de los responsables de Red Bull, Helmut Marko y Christian Horner, se hace complicado que no lo hubieran despedido antes, pero el recambio tampoco tenía demasiadas garantías. La decisión era difícil porque detrás de Pérez hay mucha facturación y han existido ciertas presiones. Es decir, por un lado, está apoyado por algunas de las empresas pertenecientes al empresario Carlos Slim y su hijo; y, por otro, la organización de la F-1 no quería dejar sin héroe uno de los Grandes Premios donde más beneficios obtiene, que no es otro que el de México. La prueba azteca es la que más ingresos genera en todo el año, aunque su canon no sea el más elevado.

Ahora, Pérez deja atrás toda una vida en la F-1, desde 2011 a 2024, y su futuro apunta al Mundial de Resistencia como piloto de Ferrari en el WEC. El principio de sus problemas pudo empezar en Mónaco de 2023, cuando un accidente en la última vuelta de la clasificación impidió a Verstappen hacer la «pole» y le acusó de provocar el choque para él mantener el mejor tiempo realizado minutos antes. «Checo» ganó la prueba, pero siempre estuvo bajo sospecha.