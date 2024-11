El aficionado y coleccionista del Valencia que arriesgó su vida para salvar su colección de camisetas

José Ponce ha hecho todo lo posible por salvar su colección de camisetas del Valencia. José es uno de los miles de afectados por la DANA, el coleccionista se ha vuelto viral tras mostrarse imágenes den las redes donde se le puede observar con decenas de sus artículos históricos después de entrar al trastero en el que guardaba las camisetas a oscuras y con el agua hasta las rodillas como comenta el propio aficionado blanquinegro.

Hace más de un año, José Ponce perdió su casa y tuvo que comenzar a vivir en su furgoneta, por lo que tuvo que recurrir a guardar su colección en bolsas y cajas a presión. "La historia es sencilla. Yo vivía con mi pareja en casa de ella y nos separamos, por lo que tuve que volver a mi piso. Avisé a mi inquilina, le di un tiempo para irse y no sólo no se ha marchado, sino que además no me paga el alquiler", comentó José en una entrevista a El Desmarque el año pasado. Tiempo después movió su colección a un trastero.

"Ir de noche, con todo oscuro por Alfafar es una temeridad; hay gente que roba, desalmados que están esperando para entrar en cualquier sitio. Por fortuna no me pasó nada pero estaba acojonao perdido. El que ha ido allí sabe de lo que hablo. Por el día es la desgracia más grande, pero por la noche, las primeras noches, es el terror", comentó José mediante sus redes, explicó la situación del trastero que alquiló "con tan mala fortuna que lo tengo en Alfafar y en el -1", por lo que decidió ir a tratar de rescatar la mayor cantidad posible antes de que alguien se las pudiera llevar.

José ha logrado recuperar al rededor de 40 camisetas, tras mostrarse en redes comenzó a recibir mensajes de apoyo desde otros países incluso, como: "Después dicen que es solo 11 tipos pateando una pelota, aguante la gente de Valencia loco", ante esto José también respondió. "Actualizo el estado de la operación kamikaze pro recuperación de mi colección. Ahora en serio... El cariño y las palabras de apoyo provenientes de personas de toda España es un chute de energía positiva y una constatación de que el pueblo está muy por encima de sus dirigentes", expresó, además de mostrar un video en el que mostraba las camisetas que consiguió rescatar, el Museo Legends de Madrid ya se ha puesto en contacto con el coleccionista.