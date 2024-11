Koke, solidario con los afectados por la DANA: «Me gustaría estar ayudando a la gente, pero tengo que trabajar»

«Vamos a salir los capitanes a hablar de parte de todo el grupo para mandar muchos ánimos y mucha fuerza a toda la Comunidad Valenciana por los sucesos que han pasado. No sabe uno cómo hemos podido jugar hoy. Es difícil. Porque hay mucha gente afectada en toda la Comunidad Valenciana y todo el país. Yo tengo amigos que son de Valencia. Es un día duro», decía Koke en Movistar después de la victoria del Atlético ante Las Palmas.

«Aunque hemos ganado, no hay nada que celebrar. Esto afecta a todo el país. Mandarle todo el ánimo y toda la fuerza que podamos y seguro que entre todos vamos a sacar adelante a la Comunidad Valenciana», añadía el capitán rojiblanco.

«Muchas veces cuando damos nuestra opinión no se nos escucha. ¿Entonces cómo hacemos? ¿Nos juntamos todos y decimos que nos jugamos? Es difícil por la situación que hay. Los principales actores somos nosotros, pero es difícil. No sabría explicarte por qué [no se tiene en cuenta la opinión de los jugadores] a lo mejor no se tiene esa fuerza», se lamenta el centrocampista rojiblanco.

«Sí es cierto que vivimos en una situación toda esta semana... Y eso que nosotros no estamos ahí viéndolo. Vemos gente que lo está pasando mal, gente que está destrozada, que no ha tenido el apoyo que tiene que tener. No puede ser. Me gustaría estar ahí al lado de la gente, ayudando, pero no se puede, tengo que trabajar...», comenta disgustado el jugador del Atlético. Su mujer, Beatriz Espejel, estuvo trabajando en la recogida de alimentos organizada por el club antes del partido en las puertas del Metropolitano.

«Hemos jugado el partido hoy y parece que no, pero estás pensando en esa gente que está sufriendo, que lo ha perdido todo. Es durísimo. Lo peor no viene ahora. Viene dentro de unos meses, cuando no tengas nada. Tenemos que ayudar todos y sumar», decía Koke E insistió en la idea de que la jornada debía haberse suspendido. «No teníamos que haber jugado. Mandarle mucha fuerza y mucho ánimo, que seguro que entre todos lo vamos a sacar adelante, que así somos los españoles».