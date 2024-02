Aficionados del Atlético, en el hospital después de ser agredido por radicales del Athletic

«No se viene a morir ni a matar por un partido de fútbol, a nada que no sea un día de ocio y de tranquilidad», pedía Enrique Cerezo en Movistar después de que un grupo de aficionados del Atlético fueran agredidos por radicales del Athletic. «Ha sido en un bar, donde les han pillado y les han agredido de gravedad», añadía el presidente del Atlético. «Han sido agredidos por gente del Athletic. Venimos al fútbol a ganar amigos y no a tener problemas. El fútbol es el fútbol. No se pueden consentir agresiones ni violaciones a los derechos de cualquier ciudadano», aseguraba el presidente rojiblanco.

No fue el único incidente en los aledaños del estadio. En el recibimiento al equipo local cuando llegaba al estadio un grupo de radicales ha roto el cordón de seguridad y ha lanzado varios objetos a los ertzainas que custodiaban la llegada al estadio del Athletic. Han llegado incluso a lanzar vallas hacia el interior del estadio, donde trataban de refugiarse los policías autonómicos.

«Lamentablemente entre las multitudes se suelen esconder personas que no son ni aficionados del fútbol ni son nada. Les da igual todo y no respetan nada. Estamos en contra de la actitud de estos aficionados. Desgraciadamente han podido empañar un recibimiento que ha sido muy bonito», aseguraba el presidente del Athletic, Jon Uriarte, en Movistar +.