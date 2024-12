Alex Txikon sobrevive a una peritonitis en el Annapurna

El montañero vizcaíno Alex Txikon se recupera en Katmandú de la operación a la que fue sometido de urgencia en la capital de Nepal debido a una peritonitis que le sobrevino en su intento de ascensión invernal al Annapurna (8.091 metros).

"Tras ser evacuado en altura de urgencia Alex ha sido intervenido en Katmandú. A diferencia de lo que le ocurrió a Manel de la Matta en el K2 todo ha salido bien. Ahora toca recuperar y valorar los próximos pasos. Iremos informando", informó su equipo de comunicación a través de las redes sociales de Txikon. En ese comunicado se recordaba el fallecimiento del alpinista catalán Manel de la Matta en 2004 en el descenso del K2 a causa de una peritonitis.

Txikon acumulaba varias semanas de aclimatación para preparar la que aspiraba a ser su tercera cima invernal en el Himalaya, tras el Nanga Parbat (2016) y el Manaslu (2023). Dentro de esa fase hace dos semanas logró la cumbre del Ama Dablam (6.812 metros).

"Millones de gracias por todos los mensajes de apoyo recibido. Están siendo unos días complicados aquí en Katmandú. Lo que parecía una indisposición muy fuerte ha terminado siendo una apendicitis aguda y he tenido que ser intervenido. Estoy bien, vamos mejorando. Esperando recuperarme lo antes posible", señala el mensaje publicado en las redes sociales de Txikon. "Menos mal que me dio por coger y bajar. Era un dolor fuerte y no hacía más que vomitar y vomitar, era extraño. Noté una cosa rara, pero me faltó nada... Si se me llega a pasar, tiro para arriba. Como quien dice he vuelto a nacer, si me pilla arriba, ya no bajas andando por tu pie", aseguró el montañero vasco en Marca.