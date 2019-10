Alexia Putellas: “En todos los estadios me piden camisetas”

“No quería que se hiciera público», confiesa sonrojada y con una media sonrisa Alexia Putellas (25 años, Mollet del Vallès). Pese a contar con más de 230 mil seguidores en Instagram, la futbolista del Barcelona es discreta. «No soy de publicar muchas cosas, pero estoy contenta con lo que subo», dice.

La centrocampista de la selección española es tímida, pero su nombre ha sonado con fuerza las últimas semanas en redes sociales. Una joven aficionada del Barça recibió como regalo de cumpleaños una camiseta de Alexia hecha a mano por unos amigos. Eso llegó a la futbolista: «Me enseñaron la foto y me hizo mucha gracia. Es una currada. La camiseta del Barça tiene muchos cuadritos y los pintó todos». Y añade: «Tenía una camiseta en casa y decidí dársela simplemente por el curro que se pegó. Espero que le haya hecho ilusión».

Rosa, como se llama la hincha, hizo público el mensaje que le envió la jugadora del Barça «y ahora todo el mundo en el estadio me pide camisetas», confiesa entre risas la internacional que hubiera preferido que su gesto quedara en el anonimato. Es así de humilde.

En la selección desde los 17 años: «Tuve suerte que empecé de jovencita», Alexia está siendo partífice del crecimiento del fútbol femenino. «La afición cada vez nos arropa más y eso te gusta porque ves cómo la gente te agradece tu trabajo».

En uno de los estadios clásicos del fútbol español, Riazor, las de Jorge Vilda consiguieron ante Azerbaiyán sus primeros tres puntos de la fase de clasificación para la Euro de 2021. Un encuentro que, además de por la victoria y por registrar la mejor entrada para un partido de la selección, 10.444 espectadores, resultó emotivo por el homenaje que recibieron Sillvia Meseguer y Marta Torrejón. «Se merecían como mínimo un homenaje como este. Son jugadoras que han dado mucho a la selección y han dejado un vacío muy grande en el vestuario».

Hoy, en Praga, la República Checa (19:00 h) es el siguiente rival de España que buscará el pleno de victorias en este parón internacional. Pero aunque las nuestras partan como favoritas, nadie se fía de las checas. «Entiendo que nos pongan esa etiqueta porque estamos arriba en el ranking FIFA, pero ir a jugar fuera contra estos equipos no es fácil porque va a haber condicionantes que hacen que no sea nada sencillo ya sea porque se cierren o porque el campo donde vayamos a jugar no esté en buenas condiciones», explica.

Con 73 internacionalidades a sus espaldas, Alexia es la tercera jugadora en activo que más partidos ha disputado con la selección. ¿Se siente como una líder? «Tengo unas condiciones, unos valores o unas virtudes que las intento trasladar al equipo tanto dentro como fuera del campo. Lo que quiero es ganar. Soy una persona que no me gusta esconderme».

Tiene mucha experiencia. A sus 25 años ha disputado dos Eurocopas y dos Mundiales con la absoluta, pero ni con esas se atreve a asesorar a las nuevas. «No soy nadie para dar ningún consejo. Si llegas aquí es que estás haciendo algo muy bien y sólo tienes que seguir haciendolo». Y ella, que es pieza clave en los esquemas de Vilda, tiene claro que si baja su nivel las de atrás vienen pisando fuerte. Por eso tiene que trabajar para estar en cada convocatoria y así poder complacer a su compañera y amiga de vestuario, Marta Torrejón. «Siempre le decía que quería que ella llegara a las 100 internacionalidades, pero me dijo: ‘‘No hermana, espero que llegues tú’’», se ríe. Y añade: «Es un mini objetivo intentar conseguir los máximos partidos posibles con la selección».

El siguiente reto de Alexia pasa por conseguir el billete para Inglaterra, aunque ya lo tiene señalado en el mapa.