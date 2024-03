Alonso, Hamilton, los "raíles" de Verstappen y el Ramadán

Las primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Baréin resultaron una buena pista para lo que se puede ver en el emirato el resto del fin de semana. Es la hora de la verdad, se han acabado las pruebas y empieza lo serio. Había que afinar el coche para la carrera y la clasificación y la segunda tanda, la que se disputa a la misma hora del Gran Premio, dejó una igualdad que nadie esperaba. Los Mercedes fueron los más rápidos seguidos de Alonso, Sainz y Piastri. Es decir, el rendimiento de equipos como Ferrari, Aston Martin, Mercedes y McLaren es muy similar, al menos a una vuelta. Por detrás se clasificó Verstappen, sexto, pero se notaba que su mapa motor era muy conservador y el coche iba «sobre raíles». Sin esforzarse demasiado se quedó a cuatro décimas del mejor tiempo. El coche no era el que más corría en las rectas y en las zonas más viradas las correcciones de volante del holandés eran inexistentes.

La hora de la verdad llegará hoy cuando comience la clasificación. Sorprendió ver la séptima plaza de Nico Hulkenberg con el Haas, aunque se rumorea que su suministrador de motores, Ferrari, estaba haciendo distintas pruebas para comprobar la velocidad y la fiabilidad. Son las típicas cosas que se hacen para que el equipo titular no arriesgue a penalizar y, probablemente, la factura económica se reduzca un poco a favor de la escudería americana… cuya sede está en Maranello, Italia.

En las tandas largas las cosas sí fueron distintas. El Red Bull dominó con Alonso a tres décimas de media, casi igualado con los Mercedes y los Ferrari. Si los Red Bull no existieran, el Mundial se convertiría en una auténtica locura. Pero los coches energéticos están muy por delante. Acertaron en el concepto inicial del monoplaza, ganaron y eso les ha dado una gran ventaja para desarrollar el coche a pesar de los cambios implementados en el nuevo chasis. Lo que es un hecho es la mejoría tanto de Vcarb, el equipo B de Red Bull antes denominado AlphaTauri, como de Williams con el aterrizaje de algunos ex empleados de Mercedes. Por algo el actual jefe del equipo de la estrella, Toto Wolff, mantiene de alguna manera acciones de la estructura británica. Lo peor este año vendrá de la mano de Alpine. Los coches franceses no fueron rápidos a una vuelta y tampoco en las tandas largas. Promete ser un año duro para los franceses y, además, el clima dentro del equipo no es el mejor con sus dos pilotos a la gresca en cualquier momento. La carrera se disputará mañana debido a que Arabia Saudí pidió adelantar un día la carrera por el comienzo del Ramadán y eso obligó a que tuviera que anticipar al sábado Baréin su carrera, ya que entre ambas debe haber una semana.