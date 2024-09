La amenaza de los entrenadores que pone en peligro la Liga y nadie esperaba

Los entrenadores de LaLiga EA Sports y la Liga Hypermotion, entre ellos Carlo Ancelotti, Hansi Flick y Diego Pablo Simeone, expresaron su «gran preocupación» por mejorar las garantías de cobro cuando se produce su destitución, tras la reunión que se celebró este martes en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid). Los técnicos están preocupados y podrían llegar a plantear una huelga si sus reclamaciones no son atendidas. Se quejan de que cada vez es más sencillo para los clubes despedir a un entrenador y contratar a otro sin saldar la deuda con el primero. Antes esto no era así, pero ahora no tienen que pagar hasta que se termina el juicio. El colectivo se siente desprotegido, especialmente después de los despidos de Setién en el Betis y de Álvaro Cervera en el Cádiz.

La práctica totalidad de los técnicos que esta temporada dirigen a los equipos de Primera y Segunda División acudieron a la convocatoria del Comité de Entrenadores de la RFEF, que preside David Gutiérrez, reforzados con la presencia de compañeros que han entrenado en estas categorías en alguno de los dos ejercicios anteriores, en un encuentro de trabajo muy productivo para seguir con las mejoras para el colectivo. A los entrenadores se les informó de que hoy habrá una reunión entre representantes de la RFEF y LaLiga donde se abordará, entre otros asuntos, la demanda del colectivo para adaptar a la situación legal actual, y al espíritu que tenía cuando se firmó, la redacción del apartado relativo a los entrenadores del Convenio de Coordinación entre ambas instituciones.

Si no se llega a un acuerdo y se refuerza su seguridad legal en las situaciones de despido podrían plantearse ir a la huelga por primera vez en la historia.

El Comité de Entrenadores de la RFEF creó hace meses una mesa de negociación para representar y tratar los asuntos de interés del colectivo, que está compuesta por Xavi Hernández, Jagoba Arrasate, Paco López, Pacheta y Quique Setién. Los entrenadores confían en el buen hacer de la RFEF y LaLiga, pero si sus demandas en este sentido no se tienen en cuenta están dispuestos a tomar medidas.