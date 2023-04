Ancelotti, indignado: "Vinicius ve más amarillas que el mediocentro más feo"

La secuencia se ha repetido muchas veces esta temporada. Vinicius recibe varias faltas, algunas no se las pitan y no hay castigo para el rival por reiteración. Finalmente el brasileño protesta de forma evidente y el que se lleva la amonestación es él. Ante el Almería sucedió eso en la primera parte, cuando vio su décima tarjeta, la que le deja fuera del próximo encuentro ante la Real Sociedad. Ancelotti no se calló tras el partido y se quejó de que futbolistas en el top de faltas realizadas en el campeonato liguero lleven menos amarillas que el delantero madridista. «Está claro que protestando no gana nada, pero es bastante sorprendente que en esta Liga tenga diez amarillas ya, que no las tiene ni el mediocentro más feo (duro) de la Liga. Él debe mejorar pero le han enseñado demasiadas tarjetas y pocas por las patadas que le han dado a él», explicaba el técnico italiano tan sorprendido como su futbolista. «Las protestas son amarilla, pero el árbitro es un juez que tiene que estar focalizado en el partido. La protesta no puede afectar a las decisiones siguientes y no pitar después porque ha protestado Vinicius antes», continuaba Ancelotti.

Vinicius no estará el martes en San Sebastián al cumplir su segundo ciclo de amonestaciones y fue sustituido en la segunda parte por un golpe en la rodilla. Él mismo pidió el cambio aunque no saltan las alarmas. «Ha tenido un golpe en la rodilla, le molestaba un poco, pero no es nada. En un par de días se va a recuperar, está suspendido para el próximo partido y estará bien para la final de la Copa del Rey», tranquilizaba el entrenador del Real Madrid ante lo que viene.

El MVP del partido frente al Almería fue Benzema, que hizo un triplete en la primera mitad para seguir peleando el Pichichi a Lewandowski. Con los tres de ayer alcanza los 352 tantos en los 642 partidos que ha disputado en sus 14 temporadas con el Real Madrid. Una cifra que le deja ya muy destacado como segundo goleador histórico del club por detrás únicamente de Cristiano Ronaldo. «Karim está bien y lo ha mostrado en el campo. Somos peligrosos arriba con Benzema, Vini y Rodrygo. Es un tridente que se parece a la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) en la efectividad y la calidad, explicaba Ancelotti, que se enfadó con las desconexiones que le costaron dos tantos en contra a los blancos. «Puede ser un toque de atención y creo que no va a pasar en los próximos partidos».