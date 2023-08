Ancelotti reconoce su preocupación por Militao: "No pinta bien"

La noche del Real Madrid hubiera sido perfecta si la lesión de Militao no hubiese existido. Pero el central brasileño se fue sustituido entre lágrimas, con el susto en el cuerpo de los futbolistas que su rodilla ha hecho "crack". Así lo sintió el defensa, al que la articulación se le quedó enganchada en el suelo y allí se quedo, tirado en el césped lamentando su suerte.

Se fue ayudado por los médicos y por su propio pie, pero esto no es una garantía de que no sea esa rotura de ligamentos que todos temen. De hecho Ancelotti confirmaba que estaban muy preocupados y que no podían descartar nada, tampoco la rotura del ligamento cruzado. "Tiene un fuerte esguince en la rodilla, pero hay que esperar a las pruebas, esperemos que no sea nada pero no pinta bien", reconocía el técnico italiano, que no quiso hablar de la más que posible llegada de Kepa Arrizabalaga para ocupar el hueco que ha dejado la lesión de Courtois en la portería. "No hablo de jugadores que no están en la plantilla", soltó antes de elogiar el partidazo de Bellingham, elegido en su estreno en la Liga como MVP del encuentro. "Es un fuera de serie. Es un jugador que tiene mucha personalidad, por eso se adapta rápido al sistema del equipo. Parece que está con nosotros desde hace mucho tiempo. Es un jugador de un nivel muy alto", dijo en rueda de prensa sobre el inglés.

Kepa, esta vez sí

El Real Madrid está a punto de encontrar al sustituto del lesionado Courtois y va a ser Kepa Arrizabalaga, que estaba cerrando su cesión desde el Chelsea al Bayern Múnich justo cuando el belga se puso de baja. En ese momento el mercado de los porteros se congeló y muchos llamaron a la puerta del club blanco para ocupar el hueco que quedaba libre tras la rotura de ligamentos de Thibaut. El sevillista Bono parecía el preferido, pero su precio, cercano a los 30 millones, y que se va en enero y febrero a la Copa de África han hecho que los focos apunten a Kepa, que sí puede llegar al Santiago Bernabéu con la fórmula de la cesión y sin compra obligatoria. El vasco prefiere el Madrid al Bayern y su llegada se puede hacer efectiva muy pronto.

Esta vez sí, parece que Kepa va a vestirse de blanco, algo que estuvo muy cerca de hacer en el mercado de invierno de 2018, cuando estaba disponible por poco más de 20 millones de euros y el Madrid estaba dispuesto a aprovechar esa oportunidad por el entonces guardameta del Athletic. Todo parecía hecho, pero Zidane le dijo a la directiva que no quería ningún portero, aunque fuese una ganga, que prefería no tocar la plantilla ni permitir que Keylor Navas sintiese que estaban perdiendo la confianza en él.

El Real Madrid hizo caso a su entonces entrenador y Kepa acabó fichando por el Chelsea a cambio de 80 millones de euros. Su trayectoria no ha sido la que él esperaba en el Bridge, más suplente que titular en muchos momentos. Ahora, los «Blues» han fichado a Robert Sánchez, internacional español también, como Kepa, con el que Luis de la Fuente tiene pensado contar. Kepa quería salir y el destino le va a llevar por fin al Bernabéu.