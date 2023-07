Antonio Ricobaldi: «Ilia Topuria tiene un perfil como el de Poli Díaz, pero lo hace bien en otras facetas de su vida»

Antonio Ricobaldi (Madrid, 1974) es el nuevo delegado en España de la WKA, la federación de deportes de contacto más antigua del mundo. Un hombre marcado por una infancia complicada y entregado a su deporte. «Me crié en la calle sin padres desde los diez años», relata. «Mis padres desaparecieron por motivos personales de cada uno. Primero desapareció mi padre y luego mi madre me dejó en un portal, me dijo "espérate aquí" y nunca más volvió a aparecer. Y pasé a vivir con mi abuela», añade. «Desde pequeño me gustaron las artes marciales, y el primer recuerdo que tengo es que entré en un gimnasio que se llamaba el Doyu, que estaba en Lavapiés, porque yo soy del barrio de Lavapiés, un gimnasio pequeño de taekwondo, y me dejaron entrenar un día de prueba. Al día siguiente, cuando fui a entrenar, no tenía dinero, yo pensaba que eso era gratis, y el profesor me dijo que si no tenía dinero que me fuera. Y es una cosa que nunca olvidaré y por eso nunca dejaré tirada a ninguna persona que haga artes marciales o deportes de contacto. En mi gimnasio siempre tendrán sitio, siempre y cuando entrena y sea una persona responsable», asegura.

¿Qué es la WKA?

Es la World Karate and Kickboxinbg Association. Es el organismo federativo más antiguo en deportes de contacto del planeta. Desde 1976. que fue cuando se fundó por Benny «The Jet» Urquídez, un legendario de los deportes de contacto, una persona mítica que ha hecho cantidad de películas con Jacky Chan, Jean Claude Van Damme, y hasta el día de hoy. Está instalada en 117 países. Y es el organismo donde han luchado los más grandes del planeta: Ramon Dekkers, Rob Kaman, podría decirte el mismo Benny «The Jet» Urquídez, Dennis Alexio, todo el elenco de grandes luchadores del muay thai del K1 y del karate.

¿Qué disciplinas engloba la WKA?

La WKA engloba diferentes disciplinas. El kickboxing, aunque es una disciplina que se está quedando ya obsoleta y se hace menos, el K-1, el muay thai, el karate y las artes marciales mixtas, además de otros deportes que son un poco más minoritarias pero que se siguen practicando, como pueden ser el light contact o el semicontacto.

Tienen un público fiel estos deportes, pero ¿qué pretenden hacer para llevarlos al gran público?

En la WKA tenemos mucha suerte con los medios de comunicación, llevamos muchos años trabajando con ellos, hacemos un gran despliegue de marketing, despliegue comercial, hacemos grandes eventos donde pelean los mejores y eso siempre es un aliciente para el público, combates de alta calidad, de alta intensidad, a unos precios razonables y sobre todo porque los deportes de contacto están en auge y según estudios hechos en Estados Unidos son el deporte de mayor crecimiento.

¿Hay espacio para organizar grandes veladas en España?

Sí, y de hecho se están haciendo grandes veladas. Está habiendo un tirón en los últimos diez años, hubo un pequeño parón con el coronavirus, que nos perjudicó a todos, pero ya veníamos haciendo grandes eventos y seguimos trabajando para desarrollar la actividad deportiva, desarrollar la industria y desarrollar la compañía.

El nombre que más suena en España es Ilia Topuria. ¿El objetivo es llevar algún peleador más a la UFC?

Ilia Topuria es un gran luchador de artes marciales mixtas, trabaja muy bien el boxeo, trabaja muy bien el jiu jitsu, muy puntero en estos momentos y ya en la rampa de lanzamiento para hacer el título internacional de la UFC. Aquí tenemos otra serie de luchadores que son muy buenos, y que esperamos puedan ir entrando en breve en las grandes ligas internacionales. Tenemos a Antonio Orden, que es campeón del mundo del Consejo Mundial, número 1, a Rubén Rondón, «El Aniquilador», que es una persona con gran proyección, y otros grandes pegadores de grandísimo nivel.

¿Se ha marcado algún plazo para llegar ahí?

Realmente no nos marcamos ningún plazo porque la WKA lleva cincuenta años y el plazo ya está escrito. Es seguir trabajando y esperar las oportunidades que se brindan con promotores internacionales. Igual que yo llevo la delegación nacional en España hay otra delegación en Francia, hay otra delegación en Inglaterra, y así hasta 117. Siempre hay un movimiento muy grande de los peleadores de un país a otro en grandes eventos y en grandes citas.

Acaba de llegar a la presidencia pero tiene un gran recorrido representando a grandes figuras. ¿Qué gente ha representado?

Alguna de la gente que he representado, así muy famosas, ha sido a Poli Díaz, a la familia de Diego Armando Maradona y a otros peleadores conocidos españoles como pueden ser Sergio Cabezas, Juan Martos, David Lahm, en estos momentos a Rubén Rondón, que está muy puntero, a Antonio Orden, vamos a empezar con él a hacer buenas cosas y a seguir luchando, seguir progresando y seguir trabajando.

¿Podemos encontrar un fenómeno como fue Poli hace casi 40 años?

En este momento creo que Topuria puede dar ese perfil. Con la diferencia de que Topuria lo está haciendo muy bien en otras facetas de su vida.

Lleva una vida más ordenada..

Cada persona es diferente y hay gente que ha cometido errores y gente que aprende de que hay gente que los ha cometido y no van a caer.

¿Cuál es su recorrido hasta llegar a la WKA? Porque su vida no ha sido fácil.

Mi vida no fue sencilla, de pequeño me crie sin padres, me crie con las monjas, no tuve ni madre ni padre y siempre he sido una persona luchadora de la vida, de salir adelante poco a poco, como se ha podido. Cuando era joven competí bastante, siempre en amateur, en karate, en kickboxing y en sanda, que es la disciplina china de kickboxing, un kickboxing con protecciones y un poco más duro que el kickboxing normal. Y poco a poco hemos ido escalando posiciones, hemos estado en la industria, en eventos y al final hemos acabado aquí de delegado. No me gusta decir presidente porque eso me suena a que engancho de la saca y me lo llevo. Yo soy un delegado y todo lo que se genere con la WKA íntegramente al cien por cien va para ella, El dinero hay que saber ingresarlo y saber menearlo bien porque si no te puedes meter en problemas.

¿Esa infancia suya le ayudó cuando peleaba?

Cuando competía de joven, el no haber tenido padres es una cosa que te hace verlo de una manera diferente. Yo pensaba que el otro tenía un padre y una madre, que al otro le estaban esperando en la grada o en casa y que yo me iba a ir solo, ganara o perdiera y eso a veces me hacía ser mejor.

¿A qué edad empezó a competir?

Yo empiezo a competir con 14 años en taekwondo ITF. Luego también competí en kárate y luego pasamos a kickboxing sanda.

En aquella época no estaban tan de moda estos deportes.

Los deportes de contacto siempre han estado de moda, todo el mundo sabía lo que era el karate, todo el mundo sabía lo que era el kung fu, el kickboxing, el judo, lo que pasa es que no estaban tan profesionalizados como se están profesionalizando ahora, estaba más profesionalizado el ámbito del boxeo. Lo que se ha conseguido ahora debido al gran boom que ha habido en los últimos 20 años de las MMA y del muay thai y del K1 es que llegue a más gente y que más gente lo quiera practicar como un deporte asiduo, como el fútbol o el baloncesto. Se nota mucho en el número de personas. Yo siempre digo que ya no son deportes minoritarios, puede que sean deportes secundarios comparados con el fútbol, pero los eventos que se hacen en Estados Unidos de MMA barren.

¿Cuál ha sido su influencia para llegar aquí? Hay mucha gente que llega por las películas de Bruce Lee, de Van Damme.

Las influencias que yo tuve son un poco las que tuvieron todos los chicos de mi edad. Yo tengo 48 años y éramos unos flipados todos de Bruce Lee, de Chuck Norris, de Jean Claude Van Damme, y de todos los grandes del cine como Steven Seagal o Dolph Lundgren: De hecho varios de los que te he nombrado son miembros o han sido de la WKA. Dolph Lundgren era karateca, de kickboxing kai, Jean Claude Van Damme ha sido presidente de honor en Bélgica de la WKA y Chuck Norris ha sido campeón del mundo de la WKA En cierto modo me siento vinculado porque somos todos de la misma organización, vamos que si veo a Chuck Norris me da la mano de compi a compi. Y Van Damme, además, antes de ir a Estados Unidos fue campeón de la WKA en amateur.

Por el cine no le ha dado.

No, si doy bien aquí en cámara igual me ficha alguien y hacemos una película. De malo a ser posible, que cobran más los malos.