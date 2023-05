Apelación reduce el cierre de la grada Mario Kempes a tres partidos por el 'caso Vinicius'

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reducido de cinco a tres partidos la sanción del cierre parcial de la grada Mario Kempes del estadio de Mestalla. Finalmente, se decidido estimar parcialmente el recurso formulado por el conjunto valencianista y dejar en tres encuentros la clausura de la ‘Grada Mario Kempes’ del feudo ‘che’, además de bajar la multa económica de los 45.000 euros impuestos por el Comité de Competición a 27.000.

Aún así, el Valencia va a acudir igualmente al TAD para que le den la cautelar este domingo. Los tres investigados deberán comparecer en el órgano judicial para ser instruidos de los derechos que les asisten en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"El juzgado ha abierto el procedimiento tras recibir un atestado por un posible delito de odio elaborado por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. A estas diligencias previas se ha acumulado una denuncia por los mismos hechos interpuesta por LaLiga, entidad a la que se tiene ya por personada en la causa como acusación particular. Igualmente, la instructora ha acordado comunicar el inicio de la causa al Ministerio Fiscal y librar exhorto a los Juzgados de Madrid para que habiliten los medios técnicos necesarios que permitan tomar declaración por videoconferencia a Vinicius Jr., en calidad de perjudicado", informa Europa Press.

El auto refleja que las imágenes grabadas sobre los incidentes ya han sido recabadas y examinadas por la Policía Nacional y figuran incorporadas en el atestado. La magistrada ha resuelto remitir un oficio al Valencia CF a fin de instarle a conservar ese material audiovisual, a partir del minuto 72 del partido, por si en algún momento de la instrucción tuvieran que ser requerido. Por último, el juzgado anunció que emplazará al club valencianista a que identifique a unos vigilantes de seguridad que estaban trabajando el día del partido para poder citarlos a declarar como testigos.

Respecto a Vinicius, el Ayuntamiento se mostró tajante: "Vinicius es una víctima de lo que está pasando, no es el culpable. Es una víctima que a veces pasa por culpable, y hablan de que si provoca, que si su actitud... Que quede claro que es la víctima igual que los aficionados que se comportan de manera impecable. El Real Madrid no va a tolerar más insultos racistas contra nuestros jugadores. Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en España para nunca hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Tolerancia cero contra la sinrazón del racismo y el odio. No debe volver a ocurrir nunca más y no lo vamos a permitir. Vinicius es la víctima, es una vergüenza que lo conviertan en culpable".