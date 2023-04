El aplaudido beso de Lejárraga, el portero del Marbella que celebró el ascenso haciendo pública su homosexualidad .

Alberto Lejárraga, portero del Marbella FC, es uno de los protagonistas de esta semana. El guardameta aprovechó el ascenso a Segunda RFEF para informar sobre su homosexualidad. "Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS", afirmó. Diferentes asociaciones LGTBI han aplaudido al guardameta en un tuit que tiene más de 380.000 reproducciones.

Este ingeniero informático no había dado el paso, pero después del ascenso no lo dudó. El guardameta no quiso dar más detalles sobre su pareja por lo que se desconoce quién es. Ahora bien, este hecho ayuda y mucha a otros jugadores.

Ningún jugador de Tercera RFEF, al menos de la actualidad, había protagonizado un momento parecido a este.

Esta temporada también sucedió algo similar con Jankto. "Hola, soy Jakub Jankto. Como todo el mundo, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo amigos, tengo un trabajo que he estado haciendo lo mejor que he podido durante años con seriedad, profesionalidad y pasión. Como todos, también quiero vivir mi vida en libertad, sin miedos, sin prejuicios, sin violencia. Y con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", aseguró el jugador del Getafe.