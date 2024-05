Apuntan a Luis Enrique: "Era un gurú del cerebro de todos"

El PSG no logró clasificarse para la final de la Champions y Luis Enrique fue muy criticado. Daniel Riolo, periodista francés, criticó duramente al técnico. "El genio que está en el banquillo no ha encontrado la solución. Aunque la gente me decía que la solución iba a venir del colectivo. El estado de ánimo, desde el primer día que dije, estaba así. El estado de ánimo mejoró, pero el equipo, el juego... ¿Tácticamente qué fue? Quiero que la gente deje de decir que Luis Enrique es un genio. Terzic le dio una lección en dos partidos para decir que es un genio", aseguró.

“Era un gurú del cerebro de todos. Él iba a encontrar la solución porque es el evangelio, porque baja a la Tierra y encuentra soluciones. Pero Terzic, que es el perdedor local para la mayoría de la gente, le dio dos lecciones de fútbol. Ahora tenemos el genio, seguirá dos años y tendrá ideas geniales cada semana. Le han encerado el culo y los zapatos a Luis Enrique porque era un genio”, insistió el periodista.

“El Dortmund puede que no sea excepcional, pero es súper inteligente. Terzic es un chico que nadie conoce, al que se considera un técnico local. Pero su equipo es súper inteligente. Nosotros tenemos un genio, ellos tienen a Terzic. Implementó una táctica bastante simple y le fue muy bien. Ser inteligente también es muy importante en el fútbol. Hemos vivido muchas eliminaciones del PSG. La mayor parte del tiempo, después de las eliminaciones, estaba enfadado. Esta noche no estoy enfadado, estoy lleno de decepción. Eso no significa que no haya lecciones que aprender, pero no hay enfado. Lo que faltó en ambos partidos fue el momento técnico. Se hablará de los postes y los largueros, porque en dos partidos eso es mucho, pero no precisamente fue por eso. También hubo muchos errores que se acumulan y que provocan demasiados errores”, dijo Riolo.

"Es un momento triste. En el fútbol y en el deporte, cuando pierdes de esta manera duele mucho. Toca felicitar al Borussia Dortmund porque han hecho una gran eliminatoria", dijo Luis Enrique.