Neville cuenta cómo le humilló Luis Enrique

Gary Neville ha reconocido que no estaba preparado para entrenar al Valencia y que si aceptó dirigir al conjunto che fue para hacer un favor a Peter Lim. Autocrítico, el que fuera futbolista del Manchester United, ha contado como fue humillado por Luis Enrique y el complejo de inferioridad que sintió al enfrentarse tanto a Simeone como a Ernesto Valverde.

.

Recordando su paso por el Valencia en el pódcast ‘Stick To Football’, Gary Neville confesó: “No trabajé lo suficente, no estaba preparado, fue un favor a Peter Lim”.

“Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Europa League y en un partido de liga, y Ernesto Valverde era el entrenador. Jugó un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido, y recuerdo pensar que no estaba ni cerca de ese nivel”, reconoció el británico.

“Ver a Valverde fue la primera vez que sentí que estaba a kilómetros de distancia y luego entrené contra Diego Simeone, y ese día sentí que me estaba superando en todos los sentidos: con su táctica, su intimidación y sus gestos”, añadió Gary Neville.

Así humilló Luis Enrique a Neville

Sin embargo fue Luis Enrique el que fue un pasó más allá negándose a saludar a Gary Neville tras un Barcelona - Valencia. “Perdimos 7-0. Cuando ganaban 5-0 no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez, y al final del partido, pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no estaba donde tocaba”, concluyó.