PSG -Borussia Dortmund. Luis Enrique gana a Mbappé

La última vez que el Borussia Dortmund jugó una final de la Liga de Campeones Wembley era el escenario. El rival, el Bayern de Múnich de Jupp Heynckes que después heredó Guardiola. Ahora el equipo alemán trata de regresar a Wembley, aunque para eso deberá dejar fuera al PSG de Mbappé y de Luis Enrique.

Es la última oportunidad del francés para ganar la Liga de Campeones con el equipo parisino, del que se despedirá al final de la temporada. «Sólo se puede defender contra él en equipo. Con su ritmo inimitable no se le puede defender de manera individual. Pero él es sólo una parte del equipo. Hay que tener cuidado con él, pero también con los demás», asegura Matts Hummels, el veterano defensa del Dortmund cuando le preguntan por Mbappé.

El delantero francés es la referencia del PSG, pero no es el más querido por la afición, que ha abrazado a Luis Enrique como uno de los suyos desde su llegada. Cuando los aficionados se acercan a saludarlo en el centro de entrenamiento del equipo, él les responde: «On va gagner». Dice el entrenador español que es la única frase que sabe en francés. «Vamos a ganar». Y lo dice como una forma de acercarse a sus aficionados y de motivar a sus futbolistas para remontar el gol de Füllkrug en el partido de ida que da ventaja al Dortmund en la eliminatoria. «Y, además, lo creo», añade el ex seleccionador español sobre el partido de esta noche. «El objetivo no es ganar por dos goles, es ganar. Si pensamos que hay que marcar dos goles nos parecerá que está muy lejos. Hay que marcar uno y entonces la eliminatoria estará igualada», dice Luis Enrique. «Como ya se ha visto, en fútbol se pueden marcar dos goles en tres minutos o te pueden marcar uno y no hay que venirse abajo, como nos sucedió en Barcelona», advierte.

Luis Enrique no se plantea perder. «Hay quien siempre se fija en lo negativo. Si perdemos aplaudiremos al rival, nos levantaremos jodidos, pero nos levantaremos para seguir trabajando», dice. «Ahora hay un equipo eliminado, el PSG, pero en función del resultado eso puede cambiar. Nosotros vamos a jugar de la misma manera, pero el adversario puede adaptarse», asume.

El cariño de la afición del PSG hacia Luis Enrique contrasta con la falta de amor hacia Mbappé que sienten sus hinchas. «Vete al Real Madrid», le dijeron los ultras en un entrenamiento después de la eliminación de la Liga de Campeones en 2019. Sus cánticos contra la estrella del equipo contribuyeron también a que hace dos años estuviera cerca de marcharse al Real Madrid. Ahora parece que no habrá marcha atrás.

«Los mejores jugadores, cuanto más participen en el juego, mejor», dice Luis Enrique cuando le preguntan por Mbappé. Es su manera de integrarlo en el equipo ante las dudas que siempre surgen a su alrededor. El entrenador del PSG nunca ha querido dar por segura la marcha del jugador al final de la temporada.

Luis Enrique quiere que Mbappé no se desgaste innecesariamente lejos del área. «Tiene que tocar en la zona crítica», dice. «El objetivo es salir jugando desde atrás para poner a los delanteros en las mejores condiciones. Pero los delanteros también tienen que participar en el juego colectivo», añade.

Mbappé tiene mucha responsabilidad de que el PSG haya llegado hasta las semifinales. Marcó tres goles en la eliminatoria contra la Real Sociedad y dos más al Barcelona en cuartos. Son ocho los goles que ha conseguido en los once partidos de la Liga de Campeones hasta ahora. También el Borussia Dortmund ha sufrido su puntería. Marcó uno de los dos goles en la victoria del equipo parisiense en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El equipo alemán fue primero de ese grupo y el PSG pasó a octavos por un penalti más que dudoso contra el Newcastle. Pero ahora todo ha vuelto a empezar y el Dortmund ya consiguió en la ida lo que no había conseguido en la primera fase, derrotar al PSG.

Por eso Luis Enrique pide más que nunca el respaldo de su afición en el partido de vuelta. «Su papel va a ser vital, como ha sido toda la temporada. Tenemos la garantía plena de que la afición estará a tope con nosotros, como lo ha estado todo el año, sobre todo cuando más los necesitamos. El ambiente de Dortmund fue bonito, espero que aquí también lo sea», dice. Y a Luis Enrique ya lo quieren más que a Kylian Mbappé en París.