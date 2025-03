Arantza Toledo, campeona europea de piragüismo, denuncia acoso y vejaciones en su club: "Por mis santos cojones..."

Un nuevo escandalo sacude el deporte español. La palista española Arantza Toledo, campeona europea de piragüismo en maratón K-2, ha denunciado graves vejaciones por parte del Club Piragüismo Cuenca, al que pertenecía hasta hace unos meses y que, a su vez, anunció que interpondrá acciones legales contra la deportista.

La palista de 25 años, tercera en el Mundial de 2019, aseguró en su cuenta de la red social Instagram que estuvo "sometida a mucha presión" por parte de su entrenador, según dijo, "para poder encajar". "Según él, me veían como el enemigo", señaló en su publicación.

La deportista denuncia el acoso que sufrió hasta ser expulsada hace unos meses, un relato que ha apoyado su hermana, la también palista Celia Toledo, y por el que el club tomará acciones legales.

"Por fin me decido a contar todo lo que he vivido durante los últimos meses. Poner voz a todo lo que llevo dentro ha sido una decisión complicada", comienza relatando la deportista.

Desde hace un año he sufrido comentarios como: 'aléjate de tu familia', 'no voy a entrenarte si sigues viviendo bajo el mismo techo que tu familia', 'tienes que ser intachable', 'pon comentarios buenos en las redes del club', 'haz que tu familia no comente en las redes', estás en el punto de mira'...", afirma la deportista en un extenso comunicado.

"Siento que se sobrepasaron muchos límites conmigo y me he llegado a sentir acosada a muchos niveles. La semana de antes del Campeonato de Europa tenía un evento en el Club y la directiva me obligó a cambiarme la ropa de mis patrocinadores con muy malos modales. Posteriormente, en una reunión a la que yo más bien llamo encerrona, se me vejó como persona, con gritos, malos tonos, amenazas y mentiras", añade.

"Por mis huevos y mis santos cojones..."

La palista da más detalles sobre esos duros momentos: "Mi entrenador me dijo que estaba fuera del equipo de competición. Los motivos fueron (siento las palabras usadas): 'por mis huevos y mis santos cojones y por los comentarios que vuestra familia ha hecho en las redes vais a pagar tanto tu hermana como tú. Ahora les decís que ya pueden hacer comentarios y con razón".

La deportista denuncia además que no se le abrió "ningún expediente disciplinario de por qué me echaban del equipo de competición. A partir de ese momento me quedé entre la espada y la pared. No podía fichar por otro club, ya que las normas del Club de Cuenca obligan a que si eres socio tienes que fichar porque si eres socio tienes que fichar por Cuenca, pero tampoco me dejaban competir por Cuenca".

El Club de Piragüismo Cuenca ya ha anunciado en un comunicado que va a interponer las acciones legales correspondientes debido a las afirmaciones "falsas y malintencionadas" efectuadas por la palista, que, según la institución, "afectan gravemente a la imagen y al honor del club y miembros de su directiva, que llevan meses sintiéndose acosados y vilipendiados simplemente por cumplir sus funciones".

"Las declaraciones realizadas son completamente infundadas y carecen de cualquier base veraz", afirmó el club, que consideró que "constituyen un daño a la reputación" de la entidad.

La expulsión de las hermanas

El Club de Piragüismo ha detallado que abrió expediente disciplinario a las deportistas «por la comisión de faltas graves y muy graves» contra el Reglamento del Régimen Interno, un expediente que terminó el pasado 30 de enero con su expulsión, ratificada por unanimidad por la asamblea de socios.

Han asegurado que, durante este proceso, «se ha intentado mediar y negociar hasta en tres ocasiones» con las hermanas, «con el fin de que ello afectase lo menos posible a su carrera deportiva, y ofreciéndoles precisamente lo que ahora demandan, habiendo obtenido siempre una respuesta negativa por su parte».

Además, «nos consta también que las instituciones públicas a las que ahora acusan de no haberlas atendido les han dado numerosas alternativas que tampoco les satisfacen por lo que solo nos queda pensar que su único objetivo es difamar al club».

«Agradecemos a todos aquellos que nos están mostrando su apoyo y comprensión en este difícil momento desde todos los ámbitos. Aunque resulte difícil, nos comprometemos a seguir trabajando con transparencia y de forma sana por y para el piragüismo. Ser un buen deportista no solo significa ganar medallas. Es saber respetar las normas y respetar a los demás», sentencian.