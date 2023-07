Arda Güler, en su presentación con el Madrid: "Yo no me voy a ningún lado"

Lo primero que hizo Arda Güler en su presentación con el Real Madrid fue consolar a su madre, que no pudo contener las lágrimas mientras se proyectaba un vídeo con las mejores jugadas y goles de su hijo. El joven atacante prefirió hablar en turco y no en inglés para explicarse mejor y los nervios le jugaron una mala pasada cuando al escuchar su nombre al comienzo del discurso de Florentino Pérez pensó que ya era su momento de subir al escenario. Junto al presidente escuchó al presidente, que habló de Güler como una pieza más en ese proyecto de reclutar a las jóvenes promesas antes de que exploten definitivamente y vayan aprendiendo de las leyendas de la plantilla. Arda habló sobre todo de Modric: "Todos son muy buenos, con mucha calidad, en esta plantilla, pero para mí Modric es el mejor centrocampista del mundo y creo que voy a aprovechar para aprender mucho de él", aseguraba.

El ex del Fenerbahçe se acordó de Di Stéfano y sobre sus ídolos de blanco nombró a Cristiano Ronaldo, Zidane Guti y Mesut Özil, al que considera como un hermano. "Él me dijo que es el club más importante del mundo, he jugado con él, me ha hablado muy bien del Madrid y me ha dado buenos consejos", añadía.

Se ha hablado mucho de la posibilidad de que con sólo 18 años necesite una cesión para coger experiencia y minutos antes de asentarse definitivamente en el Real Madrid, aunque la realidad es que parece que el chaval tiene otros planes y son mucho más inmediatos. "Hay muchos jugadores importantes, pero yo estoy preparado para competir, y voy a darlo todo para ganarme un hueco en esta plantilla y en este club. Sí, me quedo, descarto esa posibilidad, quiero quedarme y jugar aquí.

Si me dan oportunidad de jugar la voy a aprovechar, otra opción no entra en mis planes, me han fichado para jugar y lo voy a hacer", comentaba muy convencido. ·Se acabó, no quiero ir cedido a otro equipo, no está en mis planes, me han ofrecido venir a jugar y jugaré aquí", volvió a repetir cuando le preguntaron de nuevo.

No al Barcelona

El Real Madrid se ha movido rápido para garantizar el fichaje de un jugador que había llamado la atención de media Europa y al que el Barcelona pensó tener atado, al menos así lo dijo Laporta en una declaración pública en la que habló sobre este futbolista. Arda no quiso nombrar al club azulgrana, pero sí admitió que ante la posibilidad de jugar de blanco, todos los demás ofrecimientos dejaron de tener importancia. "Ha habido muchos clubes que mostraron interés y tuvimos contactos. Pero cuando el Madrid me dijo que podía jugar aquí el resto de las ofertas perdieron todo el valor".

Además, Ancelotti habló con él personalmente para decirle que lo quería ver, que ya sabía dónde quería colocarlo en el campo y que contaba con él.

Así juega Arda Güler

Se trata de un centrocampista ofensivo, un mediapunta que puede jugar en el centro o pegado a una banda y muy zurdo. Recuerda un poco a Özil por cómo pisa la pelota y la capacidad para encontrar un último pase y dejar al compañero cerca del gol. "No es importante dónde puedo jugar, quiero ganarme un puesto, ser un jugador ofensivo, dar soluciones a las jugadas y crear ocasiones de gol. La posición la determinará el míster", lanzaba un futbolista que ha crecido viendo al Real Madrid ganar Champions. "Lo que más recuerdo de este club son las finales de la Liga de Campeones, quiero ser parte de la historia de este club".