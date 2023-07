Arda Guler, así es el fichaje del Real Madrid: sus mejores goles y lo que ha costado

El padre de Arda Güler lo tuvo claro desde niño. Los zurdos cotizan más en el fútbol, así que, como afirmó en una entrevista en «Goal», al ver que Arda era el único zurdo de su familia, le puso a dar patadas a pelotas y globos con esa pierna para que se diferenciara de los demás si llegaba al fútbol profesional. Y funcionó, vaya si funcionó. Ahora le comparan con Özil y los más atrevidos se atreven a nombrar a Messi, porque es lo que se hace con los futbolistas jóvenes que prometen mucho, como sucede con Güler.

Es el futbolista de moda en el mercado de fichajes español porque el Real Madrid le ha acaba de fichar y se ha adelantado al Barcelona. También clubes italianos le quieren y el Sevilla está atento por si puede pescarlo.

Era el número 10 del Fenerbahçe, tiene 18 años y ha costado 20 millones de euros. Es decir, un diamante con futuro y barato, de ahí la «pelea» entre los dos grandes clubes españoles en un mercado extraño para ellos. El Real Madrid casi había cerrado su mercado cuando el Barcelona casi ni lo había empezado. El club azulgrana ha logrado incorporar a Gündogan, uno de los futbolistas que pedía Xavi, pero no parece claro que vaya a hacer más fichajes interesantes pese a sus carencias. Brozovic se ha ido a Arabia Saudí y el resto son inalcanzables para una entidad en crisis económica y que hace muchos cálculos para cualquier operación.

Por eso la prisa por Güler, un centrocampista de ataque, habilidoso y con un olfato para el gol que puede evolucionar. Un futbolista, además, que ha elegido al Real Madrid. Fue el único jugador de Turquía en la lista del Golden Boy, cumpliendo lo que prometía cuando se dio a conocer. Debutó con 16 años en la Liga turca, en agosto de 2021, un comienzo sorprendente y esperanzador: salió del banquillo y enseguida hizo un regate y dio un pase de gol. Pero era muy joven y el equipo turco quería manejarlo sin prisa. Durante ese curso sólo jugó 286 minutos en 12 partidos. Özil era el diez del equipo y al final de esa temporada se marchó sin dejar buen recuerdo.

Sin embargo, su arranque esta última campaña tampoco fue espectacular. Jorge Jesús, el veterano entrenador en el banquillo, ha ido sin prisa. Sólo jugó 41 minutos en seis de los 19 primeros partidos de liga. Sí que participó en la Liga Europa y después ya sí tuvo más minutos, no siempre como titular, pero sí que entraba en los partidos con regularidad. Zurdo, habilidoso, con tendencia a ir hacia el centro, donde puede aprovechar más su habilidad, su final de curso fue apoteósico. Ganó con el Fenerbahçe la Copa turca, dando un pase de gol y después marcó su primer tanto con la selección turca. Es evidente que su crecimiento ha dejado de ser lento para acelerar y llegar a lo que vieron en él los técnicos de la academia de fútbol Gençlerbirligi.

Sus padres le llevaron y tras el primer entrenamiento le subieron al primer equipo porque su calidad era evidente. Con 14 años un ojeador del Fenerbahçe fue a analizar a otro futbolista, pero Arda Güler le enamoró y ya no pudo hacer ni mirar otra cosa. «Arda me llamó la atención, ya que tanto sus habilidades como su carácter me impresionaron», contaba después. Aunque costó convencer al Fenerbahçe para que le fichara: «Lo primero que le dije fue: “Con 15 o 16 años puede estar jugando en el primer equipo”, y no sólo mencioné que era un talento de categoría europea, sino que también hablé de su calidad fuera del campo», contaba Serhat Pekmezci.

Todas las predicciones se están cumpliendo ahora a un ritmo que ha acelerado como no se esperaba tras la calma con la que se lo tomó el Fenerbahçe. Ha sido tal el acelerón que mañana viernes los presenta el Real Madrid