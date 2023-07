La incontenible reacción de Edu Aguirre tras el anuncio del PSG sobre Mbappé

El nuevo entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró que el "entrenador ideal" para el proyecto "ganador" y "a la altura y alcance de muy pocos" del club parisino, al mismo tiempo que insistió en que le "encanta" tener al presión de ganar la Championse indicó que cuenta "con todos los jugadores que tienen contrato en vigor", dijo en su presentación.

"Llevamos un tiempo trabajando la confección de la plantilla. Es un honor trabajar con Luis Campos, en estas últimas semanas, he estado cien por cien con su idea. El mercado es muy complicado, pero plenamente satisfecho y convencido de que crearemos un gran equipo", afirmó el asturiano durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo técnico del PSG. Luis Enrique reconoció que "es una suerte tener a Luis Campos para gestionar" la parcela deportiva y dejó claro que "está todo consensuado" y las tres partes -entrenador, dirección deportiva y presidencia- van "de la mano". "Me fío plenamente del club, es un club ganador que quiere crecer. Han escogido al entrenador ideal para este proyecto, solo tengo palabras positivas", agregó.

En esa confección de la plantilla entraría Kylian Mbappé, ya que el técnico español señaló que cuenta "con todos los jugadores que tienen contrato en vigor y con los que vamos a fichar". "Vamos a tener una gran plantilla, estoy seguro", aseveró. "Uno siempre está abierto a que sucedan infinidad de cosas. No interesa sacar ninguna información privada, vamos a intentar tener la mejor plantilla posible", añadió sobre el 'caso Mbappé'. El francés es lo que preocupa en París y en Madrid. Por eso, después de Luis Enrique habló Al-Khelaifi: "Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato", dijo, "No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis, es imposible. Es un club francés, y como ya dijo él, no se irá gratis", recordó Al-Khelaifi. "Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores futbolistas se vayan gratis, está muy claro", insistió.

Así que hay dos opciones: o renovación o venta inmediata. Eso ha hecho reaccionar a Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Pedrerol: "La estrategia le ha salido a la perfección. Welcome Mbappé", ha escrito en sus redes sociales.

Lo de Mbappé, por tanto, se tiene que resolver sí o sí este verano. Pero el PSG también tiene otras tareas. Luis Enrique habló de ellas: "No he hablado con Neymar. Vamos a tener mucho tiempo para conocer a toda la plantilla. Es evidente que va a haber cambios, con un estilo ofensivo y atractivo para que los aficionados puedan disfrutar de su equipo", comentó sobre el delantero brasileño y el estilo de juego.

Una identidad ofensiva que será "innegociable", aunque sin olvidar a "jugar como equipo". "Es mi primera función, estoy seguro de que lo van a disfrutar. Estuve en los vestuarios del Real Madrid y del FC Barcelona, he entrenado a grandes jugadores, y este es un escenario ideal para ver a los jugadores dar su mejor versión", seguía Luis Enrique acerca de lo que espera de su equipo.

"El objetivo es conseguir el mayor número de títulos", remarcó. "Me encanta tener la presión de levantar la Champions, pero hay otros 7-8 equipos con el mismo objetivo. Entre comillas, es un poco injusta, pero tiene que ser un objetivo para nosotros. No puedo ver el equipo y no pensar en lo máximo. Es un reto difícil, pero lo asumo con mucha entereza", opinó respecto a la deseada Liga de Campeones. Finalmente, Luis Enrique relató el proceso de su llegada al banquillo del PSG. "Fue todo muy fácil, en menos de cinco minutos ya estábamos hablando del proyecto", confesó. "El proyecto está a la altura y alcance de muy pocos, y casa muy bien con mi idea de fútbol de ataque, ofensivo y divertido para el aficionado. Me he comprometido a hacer un equipo y lo voy a conseguir, no tengo ninguna duda. Estoy muy ilusionado", concluyó.