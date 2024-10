Asesinan a tiros a un futbolista brasileño de 22 años en plena calle

Luto en Brasil por la muerte de un futbolista. Con tan solo 22 años, Ricardo Emanuel Alcantara, conocido como 'Ricardinho' fue encontrado en la calle con dos personas más, Ricardinho se encontraba en el 'Clube do Remo' de la serie C brasileña, después de un partido, estaba de descanso cerca del estadio, pese a que no podía participar en los encuentros porque se encontraba en la fase final de su recuperación de una lesión de ligamento cruzado, fue este lunes por la tarde que comenzó el tiroteo.

La policía de Brasil ha comenzado la investigación del crimen. Según los testigos, la otra victima es Flavio de Jesus de Souza, amigo cercano del futbolista, se encontraban sentados en la calle cuando un coche de color negro llegó al lugar, en ese momento una de las personas dentro del vehículo abrió fuego, metros más adelante, también encontraron a Daivison Lucas da Silva. Los tres todos murieron en ese instante.

El club brasileño publicó un comunicado en sus redes, "Con gran dolor todos en el Clube de Remo lamentamos profundamente la trágica pérdida del atleta Ricardinho de 22 años. Ricardinho comenzó en las inferiores de Remo y debutó como profesional en enero de 2023. Su partida deja un vacío en los corazones de todos los que lo conocían y admiraban su talento en el campo. Que Dios consuele los corazones de tu familia y amigos en este momento", declaró el equipo.

El futbolista era conocido como 'Rey de la Amazonía' cuando se encontraba en las categorías inferiores. Los locales comentan que ninguno estaba involucrado en una actividad ilícita, es por esto que sospechan haber sido confundidos por otras personas.