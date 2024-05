Así fue el último partido de Liga de Mbappé en casa con el PSG

Después de siete temporadas con el PSG Kylian Mbappé se despidió de la que fue su casa. Así como lo declaró en el vídeo que subió en redes sociales, el partido frente al Toulouse fue el último que disputó en el estadio del Parque de los Príncipes. La noche comenzó con dos polos opuestos, por un lado varios aficionados abuchearon al delantero cuando su nombre apareció en las pantallas antes del encuentro, mientras los ultras del PSG prepararon un tifo de Kylian que levantaron en cuanto salió a calentar. El jugador se acercó a la grada y agradeció el reconocimiento, pero solamente fue esa parte del estadio la que lo homenajeó. Por parte del PSG no hubo ningún homenaje para el máximo goleador de su historia.

Comenzó el partido y el delantero solamente necesitó de ocho minutos para anotar el primer tanto dedicado a Keylor Navas. El arquero estaba en el banquillo y no jugó porque Luis Enrique decidió poner al tercer portero en el que fue también el último partido del costarricense en el club. Mbappé anotó en esta ocasión final en el Parque de los Príncipes como jugador parisino, además con la nueva camiseta azul y roja del PSG. Aprovechó su velocidad para quedar mano a mano frente al arquero, definió con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo. Con el gol toda la afición aplaudió, pero la alegría no duró mucho, ya que a los pocos minutos los visitantes empataron el marcador y en el segundo tiempo el Toulouse remontó el partido para ganar 1 a 3.

La molestia de la afición volvió, pero el espectáculo no terminó cuando finalizó el encuentro. El PSG ya es matemáticamente campeón de la League One con dos partidos por disputar, pero al ser su último enfrentamiento en casa aprovecharon para levantar el trofeo. Esta celebración no fue del agrado de Luis Enrique, se pudo ver en su cara mientras salía a la ceremonia lejos de los jugadores y de su equipo técnico.

Ahora sólo quedan dos partidos más de Mbappé con el PSG, el delantero una vez más es el máximo goleador del torneo con 27 tantos, está a ocho goles de su competidor más cercano Jonathan David.