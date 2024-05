El tremendo palo de Guti a Mbappé en "El Chiringuito"

Kylian Mbappé llegará al Real Madrid este verano, pero antes de recibir al crack francés el conjunto blanco tiene pendiente la final de la Champions. La llegada del atacante genera diferentes tipos de hipótesis sobre su adaptación al vestuario, pero la realidad es que el propio jugador siempre transmitió su buena relación con otros jugadores como Vinicius, Bellingham y Rodrygo, entre otros.

"Mbappé no tiene ese carácter o esa ambición que tenía otras estrellas. Es un grandísimo jugador, pero no tiene ese carácter de líder. No pasa nada. Para mí Mbappé fue una decepción. Era el momento de demostrar quién era", dijo Guti. Muchos aficionados del mundo del fútbol dieron la razón al exmadridista. Al menos durante esta temporada, Mbappé no pudo demostrar su mejor versión. Ahora bien, tanto en otras ediciones de la Champions como en la propia final del Mundial ante Argentina, Kylian sí mostró una versión muy diferente.

Fabricio Romano informó de que el Real Madrid hará oficial el fichaje de Mbappé cuando acabe la final de la Champions. Sin duda, una noticia bomba que supondrá el inicio de una nueva era en el madridismo. Mbappé llega bajo el rol de estrella, pero para compartir protagonismo con otros cracks mundiales como Bellingham y Vinicius. Además tampoco hay que olvidarse de jugadores como Brahim, Rodrygo, Joselu y el propio Arda Guler. El turco apenas jugó, pero registró muy buenos números.

El Real Madrid vive uno de sus mejores momentos y esto contrasta por completo con el Barça. Laporta desde el palco y Xavi desde el banquillo intentan tocar la tecla correcta, pero a excepción de LaLiga ganada durante la anterior campaña, la realidad es que al conjunto culé se le resiste jugar un buen papel en la máxima competición continental.