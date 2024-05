Kylian Mbappé anuncia que se va del PSG: "Ha llegado el momento de un nuevo reto"

Ya está. Kylian Mbappé anunció este viernes que dejará el París Saint Germain al final de esta temporada. Este sábado va a jugar su último partido como local en el Parque de los Príncipes, ante el Toulouse, y después le quedarán otros dos partidos más de Ligue 1 fuera de casa y la final de la Copa de Francia, el título que quiere levantar antes de cerrar una etapa de siete años en el Parque de los Príncipes. Con un vídeo de 3 minutos y 51 segundos, y tres días después de la eliminación en Liga de Campeones, confirmó lo que era un secreto a voces: que se va de París en busca de un nuevo reto.

«Hola a todos, soy Kylian. Ya dije que me dirigiría a vosotros cuando llegase el momento y ese momento ha llegado. Os quiero anunciar que este es mi último año en el París Saint Germain, que no voy a renovar el contrato y que esta aventura va a llegar a su fin», empezaba su discurso el delantero. «Son muchas las emociones que tengo ahora. Han sido muchos años los que he tenido el honor de formar parte del mejor y más grande club de Francia, y uno de los mejores del mundo. Un lugar en el que crecido también como persona, con la gloria y los errores que haya podido tener», continuaba Kylian emocionado y reconociendo que le estaba costando el adiós.

«Quiero dar las gracias a mis compañeros y a todos los entrenadores que he tenido aquí: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique; a los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos, que siempre me han acompañado. Y también a los trabajadores del club que están en la sombra y que hacen que la institución esté en buenas manos. Es difícil dejar mi equipo, mi país, la Liga francesa... pero creo que necesitaba esto, un nuevo reto después de siete años».

Quiso lanzar un guiño a esa afición que nunca ha acabado de adorarlo del todo y admitió que en parte puede ser culpa suya. «Sé que no soy el futbolista más efusivo en este sentido. Y quizá no siempre he mostrado cuánto quería devolver el amor que me han dado. El PSG es un club que no deja nunca indiferente. Lo puedes amar o detestar, y yo elegí amarlo durante estos siete años, con nuestros altos y nuestros bajos, pero sin arrepentirme de nada», continuaba antes de despedirse confiando en conseguir la Copa de Francia el día 25 de mayo ante el Lyon.

El siguiente paso para Mbappé será anunciar su nuevo destino, algo que quiere hacer él cuando llegue el momento, y antes de concentrarse con Francia para la Eurocopa.