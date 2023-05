Así fueron las diez Copas de Europa anteriores del Real Madrid

Once títulos en 19 finales y tres de los cuatro últimos logrados ante el Olympiacos. El Real Madrid es el gran dominador de la Copa de Europa de baloncesto. Aventaja en cuatro títulos al CSKA de Moscú (7) y en cinco a Maccabi y Panathinaikos (6). Sólo un entrenador, Zeljko Obradovic, con nueve títulos, uno de ellos con el Madrid, se acerca al palmarés continental del club blanco.

1964. Spartak de Brno, 110-Real Madrid, 99 y Real Madrid, 84-Spartak de Brno, 64

El Real Madrid se convirtió en el primer equipo no soviético que ganaba la Copa de Europa. Con Pedro Ferrándiz en el banquillo, el Madrid superó como pudo las lesiones de Sevillano y Luyk en su visita a Brno. Los once puntos de desventaja en la ida no impidieron la remontada en el Frontón Fiesta Alegre. Emiliano (28 puntos) y Luyk (25) fueron las piezas clave.

1965. CSKA Moscú, 88-Real Madrid, 81 y Real Madrid, 76-CSKA Moscú, 62

El inicio de una rivalidad legendaria. Los 28 puntos de Luyk no evitaron la derrota en la ida ante el equipo del Ejército ruso. En la vuelta, a Emiliano y Luyk se sumó Burgess y un partido muy flojo de los dos referentes rusos, Volnov y Alachachan. Segunda Copa de Europa del Madrid y segunda para Pedro Ferrándiz.

1967. Real Madrid, 91-Simmenthal, 83

La primera final a partido único deparó una de esas rivalidades con equipos italianos que hicieron historia. Los milaneses partían como favoritos pese a que el partido se celebraba en Madrid, ya en el pabellón de la Ciudad Deportivo. Emiliano (29), Luyk (17) y Aiken (23) decidieron una final muy igualada.

1968. Real Madrid, 98-Spartak Brno, 95

El reencuentro con el Spartak de Brno. Los checoslovacos habían ganado el partido de la primera fase y eran favoritos. Además, en el Madrid era baja Sevillano y Emiliano tenía problemas físicos. El equipo se sobrepuso a todo en un partido muy ofensivo. Luyk, Brabender y Aiken superaron los 20 puntos para ganar la Cuarta.

1974. Real Madrid, 84-Varese, 82

Después de la edad de oro en la década de los 60 llegó otra de esas rivalidades legendarias. Seis años después, la Quinta. Aterrizó en el equipo Walter Szczerbiak y enfrente estaba un grupo legendario con Rafa, Morse, Ossola, Meneghin... Carmelo Cabrera (16 puntos) tomó el relevo de los clásicos para revolucionar la final en la segunda parte.

1978. Real Madrid, 75-Varese, 67

En Múnich llegó la Sexta y lo hizo con un recital ofensivo de Walter Szczerbiak. El alero estadounidense anotó 26 puntos. Corbalán ya era base titular. El Madrid empezó mandón, pero los italianos con el quinteto titular casi todo el partido remontaron. La buena defensa del Madrid llevó el título al Bernabéu.

1980. Real Madrid, 89-Maccabi, 85

La Séptima tuvo nombre y apellidos: Rafael Rullán. El ala-pívot era un adelantado a su tiempo. Por tamaño debía jugar por dentro, pero su muñeca era mejor que la de cualquier alero. Sus 27 puntos le convirtieron en el héroe ante el Maccabi. Sólo las eliminaciones de Corbalán y Maister complicaron el partido al Madrid. Estreno continental de Llorente y Romay.

1995. Real Madrid, 73-Olympiacos, 61

Hubo que esperar quince años para volver a levantar la Copa de Europa. La Octava llegó en casa, en Zaragoza. Y lo hizo con un equipo de leyenda en el banquillo y en su MVP. Al frente del equipo estaba Zeljko Obradovic después de haberse proclamado campeón de Europa con el Partizán y el Joventut. En la pista el que mandaba era Arvydas Sabonis con su escudero Joe Arlauckas. El Olympiacos no tuvo opción alguna ante un grupo en el que todo el mundo tenía clarísimos sus roles.

2015. Real Madrid, 78-Olympiacos, 59

Otra vez los griegos y otra vez en casa. Esta vez fue en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Dos años después de perder la final en Londres ante el Olympiacos llegó la Novena ante el mismo rival. Veinte años hubo que esperar para que los Reyes, Carroll, Nocioni, Rudy, Llull y compañía volvieran a proclamarse campeones de Europa. Carroll se encargó de reventar la final.

2018. Real Madrid, 85-Fenerbahçe, 80

Con Zeljko Obradovic sentado en el banquillo turco, el Real Madrid conquistó la Décima. Luka Doncic fue elegido MVP de la Final Four y de la primera fase, pero el hombre determinante ante el Fenerbahçe fue Causeur con 17 puntos. El Stark Arena, como ha sucedido esta temporada, se rindió a los blancos.