"Así es la guerra. El móvil de Jenni Hermoso fue hackeado"

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

El magistrado ha dictado un auto este lunes en el que incoa diligencias previas y da traslado de la querella a Rubiales para que tenga "pleno conocimiento de los hechos imputados" y pueda ejercer su derecho de defensa.

Además de admitir a trámite la querella, De Jorge ya ha acordado las primeras diligencias para investigar los hechos, que tuvieron lugar en la entrega de trofeos del Mundial de fútbol femenino que ganó la selección española en Sídney el pasado 20 de agosto.

En concreto, el juez ha ordenado recabar de RTVE los vídeos que recojan el momento "desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante", y también los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección.

También requiere al diario El País el vídeo de la celebración en el vestuario que tiene colgado en internet y al diario AS el de los momentos del beso y cualesquiera otros relacionados con los hechos.

La polémica sigue y la ex jugadora Vero Boquete ha hecho duras acusaciones en una entrevista en Alemania: "Así es la guerra. Sabíamos que no había reglas. El móvil de Jenni fue hackeado. Tuvieron acceso a fotos y videos. Luego se filtraron las cosas que podían servir para atacar a la víctima", dijo Vrro Boquete al ser interrogada sobre imágenes que muestran a jugadores bromeando sobre el episodio en el autobús", ha asegurado. "En el autobús también hay otros momentos en que las jugadoras dicen que se trata de algo muy serio que no se puede tolerar. Como la FIFA le había prohibido a Rubiales contactar a Jenni Hermoso él buscó entonces otros caminos", continúa Boquete en la entrevista.

Boquete ha sido muy crítica con los futbolistas y su comunicado. "La declaración es ante todo un intento por esquivar el problema. Los jugadores no quieren preguntas incómodas. Pero ahora se necesitan preguntas incómodas y respuestas valientes", piensa. "La verdad es que a la mayoría de los jugadores el tema les da igual. Rubiales no los va a besar en la boca. No va a humillarlos. Ellos no tienen que pelear cada día por un trato igualitario. Les resulta difícil ser valientes", dice. Y cuando le preguntan si preferiría entrenar a un equipo masculino o femenino, responde que el masculino:

""No porque no me guste el fútbol de mujeres. También me gustaría trabajar con ellas pero quiero trabajar al máximo nivel y de momento este está en el fútbol masculino. Se trata de una motivación personal. Quisiera demostrar que tengo las mismas capacidades que un hombre para entrenar",