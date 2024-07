Así es Jordi Termes, el creador de Bizum que quiere quitar a Laporta de la presidencia del Barça

El Barcelona quiere remontar una situación difícil. Ahora, también aparecen grupos de socios con fines más o menos electorales, como podría ser ‘Som un clam’, nuevas plataformas para fomentar el debate, como ‘Suma Barça’, pero también el prestigioso Jordi Termes, creador de Bizum que busca presidir el club y se presentará a las próximas elecciones.

A sus 51 años, es el socio 33.488 del Barça. Este empresario nació en S’Agaró, un pueblo de la Costa Brava. Después de crear Bizum vendió su compañía a un fondo de inversión estadounidense y esa libertad económica y de tiempo le permite poder aspirar a presidir al equipo del Spotify Camp Nou.

“El Barcelona ha incrementado su deuda y ha reducido su patrimonio. Por lo tanto, económicamente, el club está peor que cuando llegó. No tenemos campo… Por cierto, en Cataluña hay empresas muy potentes que podrían haber hecho el Camp Nou, no hace falta ir a Turquía. No tenemos buenos profesionales, los buenos huyen del Barça y quiero que hagan cola para venir a trabajar en el Barça”, aseguró Jordi.

“El Barça, como cualquier empresa, tiene que ganar dinero. Y me vas a decir, ostras, pero eso es obvio. Sí, pero es que tiene que ser así. Las empresas tienen que ganar dinero. Mira, los clubes de fútbol tienen un beneficio neto del 1,2-1,3%. Yo digo que se puede llegar incluso al 5%. Puedes hacer lo mismo gastándote 700 que 800. Y la prueba está en el Girona, que tiene un presupuesto de 60 millones y este año nos ha metido ocho goles. Eso es gestión”, dijo.

El empresario se muestra contundente y sabe la presión que supone estar en el club culé. “Los socios quieren mantener la propiedad del club y yo soy un socio más. El Barça no se puede morir. Lo que sí es cierto es que nos lo están poniendo muy difícil. Estamos obligados a mantener la propiedad del club”, dice.

El candidato piensa que habría que hacerle una moción de censura a Laporta. “Sería muy egoísta por mi parte decir que sí, que hay que hacerla. ¿Y por qué lo digo? Pues porque el club no tiene estadio, está dejando de ingresar 200 millones como consecuencia de ello y, hombre, paralizar el club ahora mismo… Estamos intentando hacer un equipo competitivo, que no lo estamos consiguiendo y veremos este año. No tenemos dinero, no tenemos buenos profesionales porque se van. Ahora no podemos paralizar el club. Y tampoco queda tanto para las elecciones”, zanjó.