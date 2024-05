Las palabras de Xavi que enfurecieron a Laporta y que le han costado el despido del Barcelona

La temporada en general y el último mes en particular del Barcelona ha sido para olvidar. El pasado enero Xavi anunció que se iba a final de curso (le quedaba un año más de contrato) tras perder en casa contra el Villarreal. Hubo una reacción a partir de ahí y el equipo azulgrana se enganchó a la pelea por la Liga e ilusionó en la Champions, pero en una semana perdió en la vuelta de cuartos contra el PSG y cayó en el Clásico en el Bernabéu, y se quedó sin objetivos hasta final de curso. Era un mes que se podía hacer largo... Y se hizo.

Unos días después de perder el Clásico, hubo un acto con Laporta y Xavi abrazándose y con el presidente casi llorando en el que se confirmó que había marcha atrás: Xavi seguiría en el banquillo. La derrota contra el Girona le costó un disgusto al presidente que no pudo ocultar. Después, el conjunto de Míchel pinchó y el Barcelona recuperó la segunda plaza, que era el mínimo, mínimo que se le exige, para poder disputar la Supercopa de España. Pero en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería, Xavi dijo esto cuando le preguntaron si se podía competir contra el Real Madrid el próximo curso.

“Sí, lo vamos a intentar. Yo creo que el culé, el barcelonista el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto el Madrid en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía: 'Quiero este, este, este, este y este'. Esto ahora no es así, entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes, que tienen situaciones de Fair Play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador, lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo, pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir”.

Esas palabras han sido la sentencia para el entrenador. El presidente entiende que algo que todo el mundo ve (¿acaso el Barcelona puede pelear por fichar a jugadores como Mbappé o Haaland?) es falta de ambición. Le ha ido dando largas a su entrenador, que decía que no sabía nada, y un par de días antes de que acabe la Liga le ha comunicado que lo despide. Hay que esperar a ver la conferencia de prensa de Xavi de mañana, ahora que ya sí sabe.