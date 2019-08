Así juega Túnez, el primer rival de España en el Mundial de China

El líder de Túnez es uno de los componentes de la plantilla del Real Madrid que lo ganó todo en la temporada 2014/2015. Salah Mejri (33 años y 2,18) salió en todas las fotos del año glorioso de la "era Laso". Ahora es la referencia de la campeona de África con la que España abrirá (14:30) la Copa del Mundo de China.

La mejor selección de África. Túnez ganó el Afrobasket de 2017 con prácticamente el mismo bloque con el que competirá en la Copa del Mundo. No será el primer gran campeonato FIBA para ellos, pero casi. Túnez sólo ha competido en el Mundial de Turquía 2010 y en los Juegos de Londres. En ambos casos no superó la primera ronda, pero sus objetivos han cambiado. "Queremos hacer el mejor torneo que un equipo africano haya hecho en toda la historia en una Copa del Mundo. Tenemos experiencia, no tenemos miedo y hemos trabajado duro. El objetivo es pasar de ronda, ser el mejor equipo africano en la Copa del Mundo y clasificarnos para los Juegos", afirma Mejri. A priori son los favoritos para acompañar a España a la segunda fase.

Obradoiro, Real Madrid y Mavericks. En 2012 uno de los equipos de la Liga Endesa que mejor ficha, el Obradoiro, captó a un gigante tunecino que destacaba en la liga belga. Era Salha Mejri. Sus 2,18 duraron un año en Santiago. El Madrid de Laso decidió reclutarle y de blanco disputó más de 100 partidos entre ACB y Euroliga como jugador de rotación. En 2015 dio el salto a la NBA, a los Dallas Mavericks donde ha ejercido junto a Dirk Nowitzki de padrino de Luka Doncic. Más de 200 partidos con los Mavs y 12 minutos de promedio hablan de un jugador asentado en la Liga estadounidense.

Escuderos con pasado ACB. Los otros dos pilares en el quinteto titular del equipo que dirige el portugués Mario Palma están marcados por su paso por la Liga española. Michael Roll (1,98) es un escolta, su mejor tirador, que anotó triples para el Zaragoza y el Baskonia. En las últimas temporadas se ha convertido en uno de los clásicos de la Euroliga con el Maccabi. El ala-pívot Romdhane (2,04) jugó en Murcia en la temporada 2013/2014. Después de vivir su tarde de gloria en los Juegos de Londres cuando anotó 27 puntos y atrapó 10 rebotes ante Estados Unidos. El quinteto titular de la selección número 51 en el ranking FIBA lo completan Abada, Slimane y Mejri.