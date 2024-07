Así logró Marcelo Bielsa frenar a Endrick y a Brasil

Uruguay superó a la selección brasileña para poder llegar a las semifinales de la Copa América. Marcelo Bielsa llegó en mayo de 2023 a la selección "Charrúa" y desde ese momento ha tenido la libertad para trabajar con la plantilla deseada y poder experimentar a su gusto, como demostró cuando convocó a un jugador amateur para un juego amistoso previo a la competición actual.

Ahora ,la selección uruguaya superó a Brasil, quien llegaba como una de las favoritas para ganar la Copa según las casas de apuestas. La defensa fue fundamental para mantener el cero en el marcador y además frenar todo el ataque de los cariocas, así como al nuevo delantero del Real Madrid, Endrick,quien únicamente pudo completar un pase en todo el partido y ese fue el del saque inicial. El brasileño fue marcado personalmente por los centrales Ronald Araujo hasta su lesión y también Mathías Olivera durante la primera parte, para la segunda mitad y en la prórroga. Posteriormente fueron Giménez y Sebastián Cáceres los centrales que frenaron a Brasil.

Posterior al encuentro, Marcelo Bielsa reflexionó sobre el fútbol y la venta de Endrick al Real Madrid: "Imagínese qué ha pasado con el fútbol, que es propiedad popular, porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, no disponen de dinero para comprar felicidad. Ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más, porque a los 17 años, Endrick (se va), el wing del Palmeiras (se va). Todo eso, qué lástima que lo tenga que decir yo, porque me va a traer nada más que críticas, y que usted, que lo imagino ajeno al negocio porque, si no, no haría la pregunta".

Por parte del delantero, tras la eliminación de su selección en la Copa América comenta que ahora solo se centrará en el Real Madrid: "Sí ya pienso en el Madrid. Ahora es muy difícil hablar porque lamentablemente fuimos eliminados, pero ahora sí mi cabeza está en el Madrid". Además, habló al respecto de su nuevo compañero Fede Valverde: "es un gran jugador, un fenómeno, un chico que lo da todo por el equipo. Agradezco lo que él ha dicho de mí".

Ahora, Uruguay ya piensa en su siguiente rival para las semifinales, Colombia, la selección que venció a Panamá 5 a 1 para llegar hasta aquí. La última vez que los "Charrúas" levantaron el título fue en 2011, cuando vencieron en la final a Paraguay 3 a 0, con dos goles de Diego Forlán y uno más de Luis Suárez.