Michelin se defiende de las conspiraciones

El Mundial de MotoGP vivió un momento polémico con Michelin que les situó en el punto de mira. LaDucati de Jorge Martín llegó a meta en la 10ª posición cuando en el esprint del sábado se impuso de manera notable. ¿Qué pudo ocurrir? El madrileño dijo que las ruedas eran “una piedra” debido a su dureza.

Michelin, a través de su responsable en el Mundial de MotoGP, Piero Taramasso, habló con La Gazzetta dello Sport. "Hemos realizado análisis y verificado los procesos: no hubo anomalías. Queremos campeones felices, nada de conspiraciones", afirmó.

También hubo polémica con el fabricante de neumáticos. Taramasso afirma que se hicieron estudios. "Hicimos análisis en las máquinas donde fueron construidas las ruedas, comprobamos la calidad y los procesos de transporte, la historia del caucho, si había sido calentado o no: no hubo problemas de fabricación ni de calidad. Eso es seguro. Un neumático que no funciona, no funciona en la vuelta de calentamiento y ya desde la primera vuelta te hace ir un segundo más lento. En la 4ª y 7ª Jorge tiene el mismo tiempo que Bagnaia. Se equivoca en la salida, pero recupera tres o cuatro puestos: si el neumático no funciona, no puedes hacerlo. El resto son factores de carrera que hicieron que el deterioro del neumático trasero, y luego del delantero, le llevaran finalmente a rodar un segundo más lento", zanjó.